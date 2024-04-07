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Московский листок

Икусственнй интеллект ошибся - на год в СИЗО

Опубликовано 07.04.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Икусственнй интеллект ошибся - на год в СИЗО

Редкий случай: прокуратура Москвы от лица государства принесла извинения ученому-гидрологу Александру Цветкову за незаконные обвинения в убийствах 20-летней давности.

Цветков год провел в следственном изоляторе на основе анализа фоторобота искусственным интеллектом и показаний заключенного.

Александр Цветков в феврале 2023 года был задержан в Москве по подозрению в совершении трех убийств в 2002 году. Родные, друзья и коллеги ученого заявляли о его невиновности и наличии алиби, подтвержденного документами о командировках. Несмотря на это, суд арестовал ученого.

В декабре 2023 года Меркачева рассказала об уголовном деле Владимиру Путину. По ее словам, обвинение было построено на показаниях задержанного за эти преступления , а также на результатах исследования фоторобота с применением искусственного интеллекта.

То есть если бы не Меркачева, которая может что-то сказать Путину, то сидел бы и дальше ученый в СИЗО на основании показаний искусственного интеллекта, и в баню там всякие алиби и показания свидетелей защиты?

Я бы хотел спросить у Владимира Владимировича, ну если бы вдруг представилась такая возможность, а осознает ли он, сколько таких цветковых сидят и будут сидеть на основании... да хрен бы его знает, на каком основании?

А уж если есть какие ни то основания, то вообще туши свет...

Думаю, что осознает. Лучше нас с вами. Все же он юрист, в органах работал, а потом - президентом-то сколько лет трудится? Сразу и не сосчитаешь...

То есть это все-таки сознательная какая-то позиция? Генеральная линия, так сказать?

Ну тогда что? Завтра на ОСН буду обсуждать дефицит трудовых ресурсов за Уралом. А вот же оно решение, проверенное временем - на кой нам ученые-гидрологи в Москве, когда в Сибири бетонщиков не хватает?

А ИИ - он проблему видит, и решение предлагает. А если что, может и извиниться...

 А.Б.



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