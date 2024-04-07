Перешли на китайское

Среди главных торговых партнеров России не осталось западных стран: из первой пятерки выпала Германия, следует из анализа РИА Новости.

По итогам 2023 года ФРГ с товарооборотом в 12,2 миллиарда долларов вошла лишь во вторую пятерку - это меньше, чем эта страна направляет военной помощи на Украину.

По данным ФТС, товарооборот России в прошлом году составил 710,1 миллиарда долларов. Из них 51 процент пришелся на азиатские страны, 23 процента — на европейские, 11 процентов — на Ближний Восток. Еще восемь процентов — на ближнее зарубежье, четыре процента — на американские страны, а три процента — на Африку.

Лидером остался Китай с рекордным товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов. На второе место поднялась Индия с 64,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Турция с 56,5 миллиарда долларов.

Я, конечно, готов из патриотизма пересесть с фольксвагена на китайское чудо, но почему оно теперь стоит дороже германского?

И почсему наш автопром, даже в рамках импортозамещения, выпускает по-прежнему ведра с гайками? Ведь выпускали уже в Калуге вполне кондиционные фольксвагены - неужели так и не смогли скопировать?

А кроссовки, кстати, что так, что иначе - китайские, переобуваться не требуется. Телефоны, компьютеры - тоже все китайские. Даже пиво "Цинтао" кто пьет, говорят, приличное.

Надо еще баб китайских завезти, чтоб дураков поменьше рождалось...

А.Б.