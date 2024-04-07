В Словакии победил "кандидат за мир"

Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, победил во втором туре выборов президента Словакии.

После обработки ста процентов данных Пеллегрини набрал 53,12 процента голосов.

"Я сделаю все для того — пусть это кому-то нравится или нет, — чтобы Словакия осталась на стороне мира, а не на стороне войны. Пусть меня за это критикует кто хочет и как хочет" — сказал Пеллегрини, его заявление транслировало словацкое телевидение.

Он поблагодарил граждан Словакии за доверие, которую они ему выразили, заявив, что будет всегда отстаивать интересы республики.

А раньше из Москвы в Братиславу поезд ходил, и визы не требовалось... И народ из Братиславы в Вену на работу на трамвае ездит.

Было время, и я этим трамваем пользовался, а теперь нет.

А.Б.