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Московский листок

Президент Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

Опубликовано 07.04.2024 в разделе комментариев 0

Президент Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

Закон устанавливает единые требования к размещению сетей связи в домах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, за исключением платы за электричество, и размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников. Предполагается также, что правительство РФ установит единый порядок размещения таких сетей связи.

Согласно документу, провайдеры будут обязаны в течение года переустановить все свое оборудование по единым стандартам. Операторы, с которыми договоры не перезаключат, должны будут оборудование демонтировать.

Размещение на объектах общего имущества собственников МКД сетей связи осуществляется при наличии договора об оказании услуг с собственником помещения или нанимателем жилого помещения в этом доме, при этом отдельно прописано, что плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в МКД не взимается.

Кроме того, общее собрание собственников вправе отменить любое решение о доступе провайдера в дом, для этого потребуется не менее 2/3 голосов жителей.

Хорошо, конечно, но вот "беспрепятственность" настораживает. У нас и так подъезды стали проходными дворами, после того, как коды стали достоянием каждого курьера и доставщика. А теперь еще провайдеры добавятся...

Владимир Владимирович, а может тогда вообще двери с подъездов снимем, в законодательном порядке? Чтоб вообще доступ был...

 А.Б.



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