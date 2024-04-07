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Московский листок

Стать Романовым... Или Юровским?

Опубликовано 07.04.2024 автором в разделе комментариев 0

царь республика
Стать Романовым... Или Юровским?

Сегодня главная новость и не новость вовсе: в музее-усадьбе Царицыно идет выставка «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров». Вот как бы не было у нас трех революций, не было 100 лет республиканского строя, конституции - ничего не было. Как в какой Англии сидят себе Виндзоры в своих Виндзорских замках, а у нас Романовы...

Нашлись и детские игрушки Романовых, и их крестильные рубашечки, и школьные сочинения, которые писал будущий государь император Николай Первый. Все, оказывается, где-то сохранялось до поры. И пора настала.

Но для начала о царской усадьбе Царицыно - фактически бессмертном памятнике самодержавной бесхозяйственности и самодурству.

Решила государыня Екатерина Великая (об ту пору просто Вторая) построить себе московскую резиденцию. Очень ей Царицыно понравилось, прямо рай на земле, писала сама Екатерина про усадьбу, которая Царицыным тогда не была еще - ее позже так назвали, понятно, в честь кого.

Но сама она была здесь всего три раза в жизни, дней по несколько.

В первый раз когда давала архитектору Баженову техническое задание, второй - 10 лет спустя, когда осмотрела построенный под чистовую отделку дворец и велела его разобрать до фундамента. В третий раз проездом из Крыма, когда за новый проект принялся архитектор Матвей Казаков - этот тоже строил 10 лет, тоже потратил уйму денег, а когда дошел вопрос о сдаче проекта под чистовую отделку, царица возьми, да и помри...

И потом так и недоделанный дворец простоял в виде живописных руин 200 с лишком лет, пока вдруг столичные власти не решили на казенный счет "восстановить" то, чего никогда не было.

И восстановили дворец в наилучшем виде. Ечстественно, за счет безразмерного столичного бюджета. Даже памятник Екатерине нашли, сохранившийся где-то в Армении, и установили его в парадной зале, получившей название "Екатерининской", где Екатерина, понятное дело, не бывала никогда и бывать не могла.

И теперь там выставка про воспитание российских императоров. То есть как из хороших, в общем-то, детей вырастить целую плеяду тиранов и самодуров. Очень продходящее место.

И напрашивается название следующей выставки: "Стать Юровским"...



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