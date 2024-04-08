Экс-министр культуры просится на фронт

Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская подала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции. Бывшая чиновница сообщила правозащитникам, что подала заявление еще три месяца назад.

В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взятки в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

В ноябре 2021 года Новосельская была уволена с поста главы Минкульта Крыма. Конечно, такая взятка - не министерский уровень...

Я обратил внимание, как много осужденных за коррупцию чиновников хотят попасть на СВО. Практически все. И еще просто - как их много... Такое чувство, что отсидка за коррупцию стала просто обязательным элементом в чиновной карьере. И по делу той же Новосельской осуждено десятка полтора чиновников помельче.

Зона СВО превратилась в "отмывочную" для вороватых чиновников, только отмывают не деньги, а репутацию. И потом только намекни про темное прошлое геройского человека - сам сядешь...

А.Б.