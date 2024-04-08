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Московский листок

Экс-министр культуры просится на фронт

Опубликовано 08.04.2024 в разделе комментариев 2

суд закон
Экс-министр культуры просится на фронт

Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская подала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции. Бывшая чиновница сообщила правозащитникам, что подала заявление еще три месяца назад.

В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Новосельскую к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взятки в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

В ноябре 2021 года Новосельская была уволена с поста главы Минкульта Крыма. Конечно, такая взятка - не министерский уровень...

Я обратил внимание, как много осужденных за коррупцию чиновников хотят попасть на СВО. Практически все. И еще просто - как их много... Такое чувство, что отсидка за коррупцию стала просто обязательным элементом в чиновной карьере. И по делу той же Новосельской осуждено десятка полтора чиновников помельче.

Зона СВО превратилась в "отмывочную" для вороватых чиновников, только отмывают не деньги, а репутацию. И потом только намекни про темное прошлое геройского человека - сам сядешь...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:головне
Zaxe написал 08.04.2024 11:56
Да есть такая проблема. На кацапском фронте чертовски не хватает блядeй. И далеко еще не все боевые подразделения охвачены сифоном и триппером.
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Воры чиновники это дополнительный ресурс
Неолап написал 08.04.2024 11:37
Тут некоторые еще сомневаются что власть практически а руках НКВД Патрушка. Да что там говорят оппозиционеры за бугром как Сява мальцев это же секретутка всего лишь секретарь Совбеза. И они грубо и тупо ошибаются. В руках Патрушка практически все силовые структуры от фэсебе до МВД даже гвардии кроме фэсэо и то не факт. Так что его выступление похожее на некролог это не каждому Медведеву заму Совбеза разрешаются. А в октябре 23 как он пригнали мишустика и стащил его за его толстое брюхо на землю да так что тот заткнулся после трех слов и еебнулся с дерева картины Шишкина мишки на дереве. Вкладывать надо в Россию деньги а не на запад воровать. Такой смысл был сказан. И толстая лживая лысая колбаса с дерева шиг и притаился хорек что бы его самого не коснулось и его схем . Так что тряси тест шкуры воровской. Медленно но получите свое по заслугам.
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