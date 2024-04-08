В Оренбургской области остаются подтопленными больше 10 тысяч домов

За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из которых 349 детей. По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", - говорится в сообщении МЧС.

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов, уровень воды в реке Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

А.Б.