В Оренбургской области остаются подтопленными больше 10 тысяч домов

За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из которых 349 детей. По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", - говорится в сообщении МЧС.
Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов, уровень воды в реке Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.
Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.
А.Б.
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Nept написал 08.04.2024 11:46
Неолап написал 08.04.2024 11:24
Забыли переключились на выборы. По трындили. Забыли. Начали трындить про Крокус. По трындили . Забыли. Начали трындить про нефть и трубы. По трындили . Забыли..... О!!! Воры обнесли не ремонтами плотину Орска. Пока трындим. Воры собираются раскосить деньги на восстановление и кинуть граждан с помощью.
Недельки две как положено на трындешь пройдет. А там и вода глядишь сойдет и денежки миллиарды выделят воровским. Вот тебе и счастие. Шлюх за границу воровских с воровскими выебками будет опять на что-то о содержать. Как волку хромому каркала ворона в мульте про лосенка придааленного деревом. Ты хромой на большую долю не расчитывай. Лосенок то маленький. ... То есть ворам хватит миллиардов а народу.. Как всегда дырявое обещание по ТВ.
переживаеть , ибо написал 08.04.2024 10:54
Практическим "выхлопом" этой философии является странный императив, согласно которому все русские, как признающие себя таковыми, так и являющиеся русскими "по назначению", должны жить в одном государстве. Поэтому даже если бы война в Украине завершилась полной победой России, то это был бы не финал, а промежуточный старт начало соединения всех русских под одной политической крышей.
Казахстан в этом смысле действительно является самой логичной следующей целью, если бы не сегодняшняя зависимость Москвы от Китая, который, скорее всего, прикроет казахов своим зонтиком. Так что в фантазии Гурулева я не верю, но не потому, что такой цели нет, а потому, что сейчас конкретно она недостижима. Интенция, однако, именно такая: русский мир это обязательно русский дом, где все живут под "крышей" русского царя.
Эта концепция уже на самом раннем этапе своего превращения в официальную мифологему казалась мне голословной и весьма спорной. Но даже если предположить такой пердимонокль, что украинцы, казахи и прочая "нерусь" - это все равно Русь, хоть и другая, то из этого тезиса вовсе не следует, что они должны существовать только в рамках единого политического пространства. Совершенно непонятно, почему пять англоязычных государств, где титульной народностью являются представители одного этноса, существовать могут, а два русских государства нет. Даже если украинцы с точки зрения кремлевских идеологов это сбившиеся с пути истинного другие русские, то и они имеют полное право создать свою государственность. Из русскости украинцев, даже если принять этот ложный концепт за истинный, все равно не следует, что у них нет права на создание не просто независимого, но и суверенного государства вот в чем вопрос.