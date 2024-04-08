Экс-министр культуры просится на фронт

Сегодня главная новость и не новость вовсе: в музее-усадьбе Царицыно идет выставка «Стать Романовым. Воспитание и образование детей российских императоров». Вот как бы не было у нас трех революций, не было 100 лет республиканского строя, конституции - ничего не было. Как в какой Англии сидят себе Виндзоры в своих Виндзорских замках, а у нас Романовы...

Нашлись и детские игрушки Романовых, и их крестильные рубашечки, и школьные сочинения, которые писал будущий государь император Николай Первый. Все, оказывается, где-то сохранялось до поры. И пора настала.

Хотя самая первая глава Конституции РФ, которая так и называется "Основы конституционного строя", вистатья за номером один гласит: "Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления".

И такое оно демократическое и правовое, что можно смело плевать на основы его конституционного строя, и даже получать за это от него зарплату, гонорары и гранты...

Но для начала о царской усадьбе Царицыно - фактически бессмертном памятнике самодержавной бесхозяйственности и самодурству.

Решила государыня Екатерина Великая (об ту пору просто Вторая) построить себе московскую резиденцию. Очень ей Царицыно понравилось, прямо рай на земле, писала сама Екатерина про усадьбу, которая Царицыным тогда не была еще - ее позже так назвали, понятно, в честь кого.

Но сама она была здесь всего три раза в жизни, дней по несколько.

В первый раз когда давала архитектору Баженову техническое задание, второй - 10 лет спустя, когда осмотрела построенный под чистовую отделку дворец и велела его разобрать до фундамента. В третий раз проездом из Крыма, когда за новый проект принялся архитектор Матвей Казаков - этот тоже строил 10 лет, тоже потратил уйму денег, а когда дошел вопрос о сдаче проекта под чистовую отделку, царица возьми, да и помри...

И потом так и недоделанный дворец простоял в виде живописных руин 200 с лишком лет, пока вдруг столичные власти не решили на казенный счет "восстановить" то, чего никогда не было.

И восстановили дворец в наилучшем виде. Ечстественно, за счет безразмерного столичного бюджета. Даже памятник Екатерине нашли, сохранившийся где-то в Армении, и установили его в парадной зале, получившей название "Екатерининской", где Екатерина, понятное дело, не бывала никогда и бывать не могла.

И теперь там выставка про воспитание российских императоров. То есть как из хороших, в общем-то, детей вырастить целую плеяду тиранов и самодуров. Очень продходящее место.

И напрашивается название следующей выставки: "Стать Юровским"...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- По неофициальным каналам прошла информация о смерти Дмитрия Быкова, по официальным молчание - то ли не дошло еще, то ли не удостоили вниманием

- Эксперты прогнозируют резкое подорожание шоколада в российских магазинах в ближайшие месяцы, какао-бобы за последние полгода выросли в цене почти вдвое

- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге японской префектуры Миядзаки. 4 апреля землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов префектуры Фукусима

- Валентина Матвиенко стала Героем труда России. Остальные высокие награды у нее, кажется, уже есть

1. Экс-министр культуры просится на фронт

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. В Оренбургской области остаются подтопленными больше 10 тысяч домов

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Теперь будем елки стричь на порох?

https://forum-msk.org/material/news/1...