Говорила о платформенных занятых как о новом пролетариате и новых обездоленных

Весь день 4 апреля провели в "Прибалтийской", на Санкт-Петербургском Экономическом Конгрессе.

В этом году тема Конгресса - "Перспективные интеграционные процессы в мировой экономике: нооподход". Созданный марксистскими экономистами в противовес Петербургскому Международному Экономическому Форуму с его имущественным цензом и свиными рожами сильных мира сего, СПЭК в этом году не менее представительный и не менее помпезный, чем раньше - более 1000 (!!!) участников, десятки круглых столов и семинаров, около пятисот (!!!) докладчиков, Глазьев и Аганбегян, российские, китайские и индийские академики (символично, чёрт возьми) на пленарке открытия.

Среди приветствующих Конгресс запомнился вице-губернатор Санкт-Петербурга В. Княгинин, заявивший, что теперича всё не то, что давеча, что полностью поменялись нарративы и мы живём совершенно в другой стране (мне вот, например, казалось, что у людей, находящихся в твёрдом рассудке, нарративы не должны слишком часто меняться, а в то, что питерские власти зажили совсем в другой стране, я поверю только тогда, когда на карте города появится хотя бы парочка новых станций метро, ну да ладно). Дальше Княгинин в классически провокационном стиле мультяшного злодея предупредил, что, наверно, академическому сообществу это не понравится, но он вообще не считает экономику наукой - мол, экономика это чисто прикладная штука, и под практику экономической деятельности уже учёные, называющие себя экономистами, подгоняют свои теоретические положения. По залу, на 80% наполненному учёными-экономистами, прошёл недовольный рокот.

И всё бы хорошо, только пронзительно до боли не хватает Александра Владимировича Бузгалина.... ((( С каким же трудом и скрипом всё без него идёт!:(((....

После пленарки начались секции. Саид Гафуров в этот раз модерировал секцию весь день, я - полдня. Моя секция была по вопросам труда и занятости. Три доклада на секции (в том числе и мой) были от Независимого профсоюза "Новый Труд". Говорила о платформенных занятых как о новом пролетариате и новых обездоленных. Симптоматично, что добрая половина докладов на секции была посвящена прекариату, нетрадиционным формам занятости, - примета времени.