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Московский листок

Чай как бы не чай?

Опубликовано 09.04.2024 в разделе комментариев 2

белоруссия лукашенко
Чай как бы не чай?

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко подписал постановление, запрещающее реализацию на территории страны четырех видов пакетированного чая, производимого в России. Речь идет о торговых марках «Гита» и «Принцесса Канди». Причиной ограничения стало несоответствие продукции требованиям по микробиологическим показателям безопасности.

Производителем чая, реализация которого в Белоруссии в соответствии с постановлением запрещена, указано ООО «Орими», зарегистрированное в России.

На сайте «Орими» указано, что компания является крупнейшим российским производителем чая и натурального кофе. В структуру компании входят 75 региональных представительств на территории России, представительства в Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, а также дочерние компании в Казахстане и Киргизии. «Орими» выпускает чай и кофе под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Жемчужина Нила», «Гита», а также кофе «Жокей» и Jardin.

Хотелось бы спросить, что же мы пьем? Ведь в основном это и потребляем. А оно "не соответствует". Но сообщает об этом почему-то минздрав Белоруссии, а не наш...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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И по ходу дела
Неолап написал 09.04.2024 10:37
Иностранцы похоже мы в этом случае.
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раб Божий Сорин И.Л.-
более менее, боли мене написал 09.04.2024 10:29
Если выпить стакан молока Минская марка в Минске и Москве, то качество разное, аналогично в отношении молочки Савушкин хуторок. Для своего населения качество очень хорошее, а на экспорт нет.
Потому что в глаза смотреть больно своим гражданам, а иностранцы люди ниже сортом.
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