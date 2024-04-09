Чай как бы не чай?

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко подписал постановление, запрещающее реализацию на территории страны четырех видов пакетированного чая, производимого в России. Речь идет о торговых марках «Гита» и «Принцесса Канди». Причиной ограничения стало несоответствие продукции требованиям по микробиологическим показателям безопасности.

Производителем чая, реализация которого в Белоруссии в соответствии с постановлением запрещена, указано ООО «Орими», зарегистрированное в России.

На сайте «Орими» указано, что компания является крупнейшим российским производителем чая и натурального кофе. В структуру компании входят 75 региональных представительств на территории России, представительства в Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, а также дочерние компании в Казахстане и Киргизии. «Орими» выпускает чай и кофе под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Жемчужина Нила», «Гита», а также кофе «Жокей» и Jardin.

Хотелось бы спросить, что же мы пьем? Ведь в основном это и потребляем. А оно "не соответствует". Но сообщает об этом почему-то минздрав Белоруссии, а не наш...

А.Б.