Ограниченная активность покупателей, подорожавшие кредиты для застройщиков, а также риски затоваривания привели к сокращению девелоперской активности.

Только в Москве застройщики вывели на рынок в первом квартале 2024 года на треть меньше новых проектов, чем годом ранее. Тренд ярко прослеживается в массовом сегменте, где за январь—март не было выведено ни одного проекта.

В первом квартале 2024 года в Москве девелоперы начали 12 новых жилых проектов — это на треть меньше год к году, показатель является минимальным за последние пять лет.

В Москве и Подмосковье в январе—марте этого года в продажу поступило суммарно 23,1 тыс. квартир в новостройках, что на 28,9% меньше год к году. Относительно четвертого квартала значение сократилось втрое.

Ни один из стартовавших в первом квартале в Москве проектов не относится к массовому сегменту.

Н-да... Если это показатели экономического роста, то считайте меня китайским императором...

А.Б.