Думская оппозиция хочет запретить вейпы

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди" разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов.

Как рассказал ТАСС один из разработчиков инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), в настоящее время продолжается процесс сбора подписей под инициативой, а также идут консультации по поводу документа. По его словам, в скором времени законопроект будет внесен в Госдуму.

Авторы документа приводят данные, согласно которым число подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. Как говорится в пояснительной записке, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, "однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей".

"Врачи даже выделяют особое заболевание - вейп-ассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость", - отмечают авторы законопроекта.

То есть получается, что вейпы нельзя, а сигареты можно? Они, надо понимать, безвредные?

Или доходы бюджета от акцизов на табак такие, что легче разогнать Думу, чем от них отказаться?

Депутаты это понимают, поэтому на святое не замахиваются.

А.Б.