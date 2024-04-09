Средняя зарплата в России составляет 73 тысяч рублей

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.

Выступая с отчетом в Госдуме, председатель правительства возразил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, говорившему о невозможности прожить на зарплату в 20 тыс. рублей в месяц.

«20 тыс. рублей в среднем — это не так. Средняя заработная плата в стране - 73 тыс. рублей», — указал глава кабинета министров.

Не хотел бы выступать адвокатом Зюганова, но Мишустин тут просто поиграл с цифрами.

Если средняя зарплата в стране 73 тысячи, то это вовсе не значит, что кто-то не получает 20 тысяч.

К примеру, участник СВО сейчас получает 200 тысяч и более. Но средняя зарплата в стране всего 73 тысячи. То есть, чтобы получилась такая средняя величина, двое должны получать чуть больше 20 тысяч, тогда на троих с обладателем 200 тысяч у них в среднем выйдет те самые 73 тысячи.

Скажем, медианная зарплата в России по прошлому году всего 52 тысячи, и это что такое?

Это половина получателей заработной платы имеет уровень оплаты труда ниже данной величины, а другая половина — выше. То есть половина получает еще меньше 52 тысяч.

Минимальные среднемесячные зарплаты по стране в Ингушетии (34 тыс. руб.) и Чечне (36 тыс. руб.). То же я бы сказал, не зажируешь.

Но минимальный размер оплаты труда в стране всего 16 тысяч рублей, и это совсем мало - на МРОТ прожить совершенно невозможно. Как и на пенсию в 17 тысяч, которую я получаю после последнего повышения. Считается, что я работающий пенсионер и получаю что-то еще. Но зачем-то платят мне пенсию такого размера, что прожить на нее я не могу никак? Потому что как только я зарабатываю хоть что-то, сразу теряются все возможные прибавки, сами по себе тоже копеечные, но все же...

Ведь и на МРОТ никто не живет. Но на 20 тысяч - живут, и довольно-таки многие. И живут они очень бедно.

Есть данные Росстата: самые низкооплачиваемые 20% работников получают в среднем 22 655 руб., т.е. на руки 19 709 руб.

А.Б.