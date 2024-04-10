По случаю Ураза-байрама конституция немножко откладывается

В Пермском крае на территории Бардымского муниципального округа 10 апреля вводится запрет на продажу алкогольной продукции. Причиной служит празднование Ураза-байрама.

«10 апреля, в день проведения праздника Ураза-байрам, на территории Бардымского округа установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Исключением является розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания. Продажа запрещена в целях охраны здоровья, обеспечения правопорядка и общественной безопасности населения», — сообщила администрация муниципалитета.

Я не сторонник пьянства, а за "пивные напитки" вообще привлекал бы, но как быть с конституцией?

Статья 14. "Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

Наверно, раз никакая религия не может быть обязательной, то и каноны любой религии, включая сюда религиозные запреты, не могут устанавливаться как обязательные?

И потом, та же конституция устанавливает единое экономическое пространство, так почему сегодня в Бардымской округе нельзя купить выпивку, а в соседнем можно?

А без платка девочкам в школу можно?

А рубашку только на выпуск?

А есть до захода солнца разрешается или только в соседнем районе?

А.Б.