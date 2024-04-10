Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

По случаю Ураза-байрама конституция немножко откладывается

Опубликовано 10.04.2024 в разделе комментариев 0

суд ислам закон коран
По случаю Ураза-байрама конституция немножко откладывается

В Пермском крае на территории Бардымского муниципального округа 10 апреля вводится запрет на продажу алкогольной продукции. Причиной служит празднование Ураза-байрама.

«10 апреля, в день проведения праздника Ураза-байрам, на территории Бардымского округа установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Исключением является розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания. Продажа запрещена в целях охраны здоровья, обеспечения правопорядка и общественной безопасности населения», — сообщила администрация муниципалитета.

Я не сторонник пьянства, а за "пивные напитки" вообще привлекал бы, но как быть с конституцией?

Статья 14. "Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

Наверно, раз никакая религия не может быть обязательной, то и каноны любой религии, включая сюда религиозные запреты, не могут устанавливаться как обязательные?

И потом, та же конституция устанавливает единое экономическое пространство, так почему сегодня в Бардымской округе нельзя купить выпивку, а в соседнем можно?

А без платка девочкам в школу можно?

А рубашку только на выпуск?

А есть до захода солнца разрешается или только в соседнем районе?

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Экс-министр культуры просится на фронт
Экс-министр культуры просится на фронт
08.04.2024
Что есть человек
Что есть человек
08.03.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
По случаю Ураза-байрама конституция немножко откладывается (0)
Средняя зарплата в России составляет 73 тысяч рублей (6)
Думская оппозиция хочет запретить вейпы (2)
За январь-март не было выведено ни одного проекта (2)
Чай как бы не чай? (15)
Говорила о платформенных занятых как о новом пролетариате и новых обездоленных (1)
Экс-министр культуры просится на фронт (0)
Теперь будем елки стричь на порох? (11)
В Оренбургской области остаются подтопленными больше 10 тысяч домов (13)
Экс-министр культуры просится на фронт (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Девятый киноклуб Колобка в записи!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Бурный Питер, глубокий Ленинград - 2
Михаил Делягин Михаил Делягин: Повестка дня 23: что делать с врагами народа? И с банками и заводами, которые контролирует враг?
Дарья Митина Дарья Митина: Не пропустите!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Отчет Правительства: что внушает доверие?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss