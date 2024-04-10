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Московский листок

Импортозамещение принесло убытки

Опубликовано 10.04.2024 в разделе комментариев 0

кризис экономика цены
Импортозамещение принесло убытки

Компания «Новая мода» (бывшая «Зара СНГ»), развивающая в России заменившие бренды испанской Inditex магазины Maag, Dub, Ecru, Vilet, зафиксировала миллиардные убытки по итогам 2023 года.

Отмечается, что минувший год стал первым годом работы новых брендов в РФ. Так, первый магазин Maag, заменивший Zara, открыли в апреле 2023-го, затем в стране стали появляться торговые точки Dub, Ecru и Vilet.

Отмечается, что при перезапуске «Новая мода» увеличила расходы — с 13,8 млрд рублей в 2022 году до 25,6 млрд в 2023-м. Материальные затраты возросли до 12,1 млрд рублей, коммерческие расходы — до 11,2 млрд. По итогам прошлого года «Новая мода» получила убыток 5,4 млрд рублей. Годом ранее компания фиксировала прибыль в размере 3,9 млрд рублей.

Видимо, в руководстве страны уже вымерли те, кто помнит, почему за американские джинсы в СССР платили аж две зарплаты, а польские висели в каждом магазине по 15 рублей, и нафиг никому были не нужны.

Почему всем были нужны кроссовки "Адидас", а кеды Семиструйской фабрики - не очень?

А на этом Советский союз разрушился, на непонимании, "чего им всем надо"...

 А.Б.



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