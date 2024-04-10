Гречка обещает подорожать

Эксперты прогнозируют сокращение площадей сева, которое обернётся заметным снижением объёмов гречки на рынке, а это может привести к росту цен на крупу с 85 рублей за килограмм до 140 рублей. Площади могут уменьшиться до 900 000 га против 1,29 млн га в 2023 году.

Как и с другими зерновыми, это произойдёт из-за больших урожаев прошлых лет, из-за которых объём предложения превысил спрос, в результате чего цены снизились. При этом себестоимость производства увеличилась, пишет Forbes.

Рост цен на гречневую крупу может быть связан не столько сокращением посевных площадей, сколько с наценкой, которую устанавливают на этот продукт торговые сети. Такое мнение высказал фермер Бабкен Испирян на сайте "Партии дела".

«Гречиха у производителей стоит от 20 до 30 рублей, а в магазине – 85. Если вы вычтете из 85 рублей 30, то получится разница более чем в два раза. Даже если аграрии повысят стоимость, то на цены на полках это особого влияния не окажет. В данном случае возникает больше вопросов к наценке торговых сетей».



