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Московский листок

В App Store появились поддельные приложения банков ВТБ и «Тинькофф»

Опубликовано 10.04.2024 в разделе комментариев 0

закон полиция
В App Store появились поддельные приложения банков ВТБ и &#171;Тинькофф&#187;

В магазине приложений появились поддельные приложения российских банков ВТБ и «Тинькофф», которые воруют личные данные. Об этом россиян предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и банку "Тинькофф" они никакого отношения не имеют», — отметили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что поддельные мобильные банки являются фишинговыми приложениями, главная цель которых украсть персональную информацию.

«Не скачивайте их и не вводите свои данные», — отмечается в сообщении.

Странно, что МВД выступает с предупреждениями, а не с сообщениями об аресте злоумышленников, ведь те действуют практически открыто...

А.Б.



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