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Московский листок

Каждый пятый казахстанец - самозанятый

Опубликовано 11.04.2024 в разделе комментариев 0

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Каждый пятый казахстанец - самозанятый

Каждый пятый работающий в Казахстане — самозанятый. Общее количество рабочей силы страны превысило 9,5 млн человек, сообщает Айнур Курманов. Без работы сейчас сидят около полумиллиона казахстанцев, а это почти пять процентов трудоспособных.

Из более чем двух млн самозанятых 1,2 млн мужчин и 900 тысяч женщин. Практически поровну они разделены на городских и сельских жителей. Половине самозанятых от 25 до 44 лет, каждый пятый из них обеспечивает своих детей.

В неблагоприятных условиях работают более 200 тысяч самозанятых.

Высшее образование имеет четверть самозанятых, техническое и профессиональное — каждый второй. Основные направления деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, сельское, лесное и рыбное хозяйство, транспорт и складирование.

По общему количеству самозанятых среди регионов лидируют Туркестанская (367 427), Алматинская (213 571) и Жамбылская области (181 787).

Я уже публиковал аналитический обзор, согласно которому в целом в мире лидируют по проценту самозанятых наименее развитые страны, первые десять мест вообще у "черной" Африки.

Азиатские республики бывшего СССР, конечно, развиты получше африканских стран, но стремительно движутся в этом направлении. И заметим, Казахстан в экономическом плане самая благополучная из республик Средней Азии.

Сейчас, как и в областях Южного Урала, там идет мощное наводнение, но оно сопровождается столь же мощным протестным движением. Обвиняют не только местные, но и центральные власти.

Вот и увидим, насколько новый угнетенный класс сегодня способен к самоорганизации.

А.Б.



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