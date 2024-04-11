Минстрой проверит грызунов

Версия о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, будет проверена Минстроем совместно с Минприроды, сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

"Мы проведем обследование совместно с министерством природных ресурсов, как что прогрызли. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 м, по факту у нас 10 пришло. То есть с огромной скоростью огромная масса воды надавила, ... поэтому мы, давайте, разберемся внимательно все, кому положено, и потом результаты скажем", - сказал он журналистам.

Если бы дамба содержала в себе бетон, то, полагаю, версия грызунов даже возникнуть бы не могла. А вот если ее воздвигли "из говна и палок", то, конечно, можно... Еще муравьи могли...

Но тоже почему-то склоняюсь к версиии грызунов, которые прогрызли большую дыру в местном бюджете, и дамба рухнула... Слава богу, что только дамба. Я бы обследовал и другие объекты капитального строительства в регионе.

Как-то вспоминается Армянское землетрясение 1988 года, когда строения из стекла и бетона складывались, как карточные домики - там в бетон частенько "забывали" положить нужное количество цемента...

А.Б.