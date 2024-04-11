Министр забил жену насмерть

Бывший министр национальной экономики Республики Казахстана Куандык Бишимбаев забил насмерть свою супругу Салтанат, он убивал жену на протяжении восьми часов.

Удары он наносил по разным частям тела: голове, лицу, хватал за волосы, швырял на пол, пинал. Травмы не были совместимы с жизнью, девушка погибла.

Судебный процесс длится почти две недели и впервые в судебной истории Казахстана транслируется в прямом эфире.

Его обвиняют по двум статьям: истязание и убийство с особой жестокостью. Тело было настолько изувеченным, что его не стали показывать во время похорон.

Куандыка Бишимбаева уже не первый раз привлекают к уголовной ответственности. Он отбывал наказание в тюрьме. Бишимбаев занимал должность министра национальной экономики Казахстана в 2016 году. В 2018 суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки и хищении имущества. Однако, меньше, чем через год освободили по УДО.

Только после этого преступления люди узнали статистику, по которой в Казахстане за год порядка 90 женщин погибли в результате бытового насилия.