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Московский листок

Зеленский готовит план нового наступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста

Опубликовано 11.04.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Зеленский готовит план нового наступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста

В интервью немецкой газете Bild Зеленский заявил, что у Киева есть новый план контрнаступления. На просьбу журналиста прокомментировать, входит ли в него, к примеру, разрушение Крымского моста в этом году, Зеленский ответил утвердительно.

"Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах", — заявил он.

В минувшее воскресенье глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которому в России предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил, что Крымский мост "хорошо защищен".

На прошлой неделе британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки минобороны Украины выступила с утверждением, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост в 2024 году.

Неназванный чиновник добавил, что у Буданова* есть "большая часть средств для осуществления этой цели". Утверждалось, что он следует одобренному Владимиром Зеленским плану по "минимизации" присутствия России в Черном море.

Ничего нового, кроме одной детали - совершенно непонятно, зачем сейчас Украине мост в Крыму и чем ей так мешает присутствие России в Черном море?

Складывается впечатление, что администрация Зеленского не сама ставит себе задачи, а отрабатывает чьи-то внешние планы. У тебя Харьков не прикрыт, а ты тратишь ресурсы на мост и грезишь о завоевании Крыма. У тебя в полуторамиллионном Харькове осталось 15 процентов населения, а ты требуешь германских ракет, чтобы топить корабли в Черном море.

Это точно украинская повестка?

И вот еще что интересно, в свободной и демократической Украине совершенно нет антивоенного движения. Нет многотысячных манифестаций с требованиями к Зеленскому сесть за стол переговоров.

 А.Б.



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