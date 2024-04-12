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Московский листок

Комплексное развитие территорий "по чернобыльскому типу"

Опубликовано 12.04.2024 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
Комплексное развитие территорий "по чернобыльскому типу"

Сегодня День космонавтики, 63 года назад в космос полетел Гагарин.В Московской городской думе вчера прошел круглый стол о "перспективах реализации программы комплексного развития территорий" в районе Щукино. Скучно.

Но речь шла о сносе гаражного кооператива, который сущствует аж с 1961 года, то есть со времен гагаринского полета. Вместе с гаражами планируется снести районную баню, где щукинцы парятся и вовсе с 50-х годов прошлого века, а возвести хотят на этом месте несколько жилых домов, детский сад и школу.

Вообще в Москве катастрофически не хватает парковочных мест, а жилья строится как раз больше, чем где бы то ни было в стране. По этому случаю снесено за последние годы 800 тысяч гаражей. Такая логика.

Но и не это самое интересное. Мало того, что в этом месте на улице Рогова вообще нельзя строить - там внизу крастовые пустоты, есть заключение горного инженера-геофизика Александра Краснова, бывшего много лет главой соседнего Краснопресненского района.

Но это это еще не все!

Согласно докладу бывшего главы района Щукино Андрея Гребенника, в прошлой жизни специалиста по ядерной безопасности, гаражи строились в далеком 1961-м году в основном как маскировка для специального трубопровода для доставки радиоактивных отходов к Московской станции переработки жидких радиоактивных отходов. Защитная зона трубопровода, который работает с конца 50-х годов прошлого века, составляет 20 метров, и можно полагать, что весь грунт в этой зоне сегодня радиоактивен. А санитарная зона Московской станции переработки жидких радиоактивных отходов и вовсе 100 метров, то есть полностью накрывает планируемое пятно застройки по новой программе КРТ.

Да и вообще строительство в Щукино, по хорошему, надо бы запретить раз и навсегда! Там все грунты пропитаны радиоактивными отходами, которые залегают вообще не известно где - в начале атомной эры об этом никто не заботился, и сваливали отходы куда попало.

Для иллюстрации - до появления станции переработки этот трубопровод сливал радиоктивные отходы прямо в Соболевсчкий ручей, а из него - в Москва-реку. Сейчас ручей убран в коллектор, но пропитанный радиацией ил - он везде вокруг.

Пока радиоактивные отходы лежат, прикрытые глинистой московской почвой, они могут безопасно находиться в таком состоянии хоть тысячу лет. Но если начать копать, начать что-то строить - получим небольшой местного значения Чернобыль.

Но тем, кто разрабатывает программы освоения территорий Москвы, вообще-то освоенных еще тысячу лет назад, все эти вещи абсолютно неизвестны! Они могут вообще не знать, что тут было и чем это грозит.

 А.Б.



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