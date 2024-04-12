Маркетплейсы зарабатывают в основном на штрафах

Большая часть доходности маркетплейсов проистекает не от коммерческих операций в чистом виде, а от квазифискальной деятельности, то есть от сбора штрафов, отметил директор Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов.

Так, в 2023 году компания Wildberries получила 78% чистой прибыли (15 млрд руб.) в виде штрафов и неустоек, взысканных с продавцов. Алгоритмы цифровых платформ также могут служить формой прикрытия экономически эксплуатационных практик, ущемляющих права разных участников платформ, от владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) до мелких и средних компаний или торговцев.

Представим себе завод, основная прибыль которого происходит не от производства, а от штрафов с рабочих. Долго такой завод продержится?

Но маркетплейс не завод, там не рабочие, а как бы самозанятые, то есть бизнесмены, как Илон Маск, только с рюкзачком Яндекс-еды за плечами. И с них, оказывается, можно стричь неплохую прибыль...



