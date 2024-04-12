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Московский листок

Китайские банки стали блокировать оплату от российских компаний

Опубликовано 12.04.2024 в разделе комментариев 0

банки мир карты
Китайские банки стали блокировать оплату от российских компаний

Платежи за компоненты для сборки электроники монопольный поставщик стал отклонять даже в случае долгосрочных контрактов на производство и поставку.

Впервые российские клиенты столкнулись со сложностями в оплате в декабре — они коснулись готовой продукции. В апреле поставщики из КНР стали уведомлять партнеров, что им не проходит оплата от российского юрлица через китайские банки. Организации начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники (процессоры, корпуса устройств, экраны и др.), в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и других устройств.

В декабре 2023 года американский регулятор собрал глав китайских банковских организаций и пригрозил вводом против них санкций в случае выявления сотрудничества с российскими юрлицами. Поэтому пока перспективы не радужные...

 



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