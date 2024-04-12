Польский президент нечаянно раскрыл планы ядерной войны в Европе?

Варшава не может передать системы ПВО Patriot Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским.
"Что касается систем противовоздушной обороны. У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", — заявил Дуда на пресс-конференции.
По его словам, в Польше сейчас развернуты комплексы Patriot, принадлежащие американской армии.
Интересные вещи выясняются между делом...
То есть комплексы ПВО на границе с Союзным государством России и Белоруссии не польские, а американские?
То есть когда мы слышим о приведение в боевую готовность польской ПВО в связи с активностью российской Дальней авиации, речь идет об американской ПВО?
Дальняя авиация как эелемент Стратегических ядерных сил не заходит в зону действия ПВО вероятного противника. Но выходит, что ПВО противника сама приближается к нашим Стратегическим силам?
И до ядерного конфликта в Европе совсем не так далеко, как кажется?
А.Б.
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Aleko 11 написал 12.04.2024 10:35
Это щит а не меч.
Так что непонятно из-за чего весь хай