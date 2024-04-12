Польский президент нечаянно раскрыл планы ядерной войны в Европе?

Варшава не может передать системы ПВО Patriot Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским.

"Что касается систем противовоздушной обороны. У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", — заявил Дуда на пресс-конференции.

По его словам, в Польше сейчас развернуты комплексы Patriot, принадлежащие американской армии.

Интересные вещи выясняются между делом...

То есть комплексы ПВО на границе с Союзным государством России и Белоруссии не польские, а американские?

То есть когда мы слышим о приведение в боевую готовность польской ПВО в связи с активностью российской Дальней авиации, речь идет об американской ПВО?

Дальняя авиация как эелемент Стратегических ядерных сил не заходит в зону действия ПВО вероятного противника. Но выходит, что ПВО противника сама приближается к нашим Стратегическим силам?

И до ядерного конфликта в Европе совсем не так далеко, как кажется?

А.Б.