Нас, русских, скоро не будет...

Русские вымирают… Нет, не Россия вымирает, а именно русские. Россия никуда не денется - на территории бывшего СССР русских заменят азиаты и кавказцы, возможно китайцы. Первыми исчезнут великороссы, за ними малороссы, а удержатся ли белорусы без Батьки, который не вечен, – кто его знает…

Вот бывший член Государственной Думы, Олег Пахолков, сетует:

«В моем родном селе Потапов, которое было построено для того, чтобы кормить столицу атомной энергетики – Вологодонск, сегодня в школу в первый класс пошла только одна русская девочка. А все остальные – не титульные народы России, все остальные – турки с русскими паспортами. Они тоже наши, российские, граждане. Но как-то мне на Дону это немного не привычно. И мы все на это смотрим.

Семь миллионов мигрантов, которые работают у нас, а наша молодежь полностью отказывается от работы. Кто-то же это сделал умышленно. И поэтому сегодня молодой человек может прийти к маме, и она ему тарелку борща даст. Тарелку борща-то она даст, а вот работать он не хочет. И на его место приходит человек другой национальности. И потихонечку нас, русских, не будет. Рано или поздно, но мы так и страну потеряем. Рано или поздно у нас население-то заменится, мы же прекрасно понимаем, что на страну с ядерным оружием никто не нападёт. Нас развалят изнутри – вот в чём вся большая проблема.

Вы поедьте ко мне на Дон и сходите вечером на дискотеку в любой сельский клуб – там русских мальчиков нет – их бьют! Они туда не ходят – туда ходят русские девочки и не совсем русские мальчики».

Могу подтвердить утверждение Пахолкова о том, что русские не хотят работать, ещё и тем, что при недавней атаке украинского дрона на общежития работников высокотехнологичных производств свободной экономической зоны в Елабужском районе Татарстана пострадали всего 14 человек, среди которых были граждан Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана. Есть среди них и есть и 5 граждан России. Работа на заводе - это работа, конечно, не для убогого ума российского интеллигента, тут нужны специалисты из Конго и Зимбабве. Но всего 5 русских из 14! Не маловато-ли будет?

Естественен вопрос к Пахолкову – напугать развалом России - напугал, но кто или что Россию развалит? Пахолков на этот вопрос не отвечает. Вот на эту тему – на тему виноватых в уничтожении русских - я и хочу написать.

Когда понимаешь, какой вывод надо сделать по теме, то и доводы как-то сразу же подкатывают. Вот увидел материал русского жителя Нидерландов с названием «Про детский труд». Автор заинтриговал: «Угадайте, в какой европейской стране больше всего используется детский труд. Угадали — в Нидерландах». И дальше живущий в Амстердаме автор сообщает, что в Нидерландах: «Персонал супермаркетов, развозчиков еды, Макдональдса и подобных забегаловок процентов на 80 состоит из подростков», - и задаётся вопросом: «…как же относится к такому труду подростков: хорошо это или плохо? Наверное, я должен был написать более явно, что я являюсь сторонником такого подхода. Вот мой сын, как я уже писал, с 15-ти лет работает, и не потому, что мы бедные и он вынужден это делать. Мы как раз по местным меркам «upper middle». А сын работает чтобы понять, что это такое зарабатывать свои деньги. После того, как он на работу устроился он даже учиться лучше стал, т.к. понял, что без образования он не сможет себе заработать на нормальную жизнь. Кроме того, он стал более рационально относиться к деньгам».

Автор иллюстрирует свой материал картинкой, на которой вопрос детского труда показан в процентах по странам. Эти проценты трудно принять как подлинные, о чём ниже, но картинка хорошо иллюстрирует опыт самого автора.

https://ic.pics.livejournal.com/sergevanbrabant/89021664/49331/49331_original.png

Весь юг Европы представлен странами, в которых детский труд практически не используется: самый низкий процент в Греции – 5%, Балканы вообще имеют самый низкий процент детского труда в Европе, Испания – 9%, Португалия с Турцией – по 15%. При движении на север доля детского труда возрастает, с 30-32% в Англии и Ирландии, до 50% в Германии и Норвегии, и до 55% в Швеции и, наконец, действительно - в Голландии трудятся 62% детей.

Тут не сложно понять причину – в южных (курортных) европейских странах не хватает работы даже взрослым – тех же выехавших с родины турок только в Германии проживает 3,7 миллиона человек – работы в собственно Турции и взрослым туркам не хватает.

А в высокоразвитой и в аграрном, и в техническом смысле Голландии, умные взрослые люди крайне нужны на производствах, требующих ума. Голландцы нам больше известны по цветам и помидорам, но на самом деле Голландия – не Россия, Голландия технологически высокоразвитая страна, к примеру, Голландия монополист на рынке микросхем: «ASML — не единственный производитель фотолитографических машин, которые используют свет для травления интегральных схем на кремниевых пластинах. Здесь компания конкурирует с японскими Canon и Nikon. Но с 2005 года доля голландской фирмы на рынке выросла почти вдвое, до 62%. Только у неё есть оборудование для фотолитографии в глубоком ультрафиолете с длиной волны 13,5 нанометров».

И вот тут вопрос – в чём причина, что голландцы в супермаркетах используют не азиатов или негров, а детей? Только ли в расизме голландцев (а есть ли этот расизм?) или в их образе мыслей – в том, что деньги – это не халява, деньги – это труд, и приучатся к труду чем раньше, тем лучше?

Скорее всего, именно уверенность, что деньги – это труд, руководит голландцами.

Мы же, русские, если что и знаем, так это то, что деньги - это халява! Мы уверены, что «От трудов праведных не нажить палат каменных!». Среднему, массовому русскому любая производительная работа ненавистна, его любимая работа – болтать, к примеру, русские не скажут, что они начали работать где-то – они «устраиваются» (устраивают себя). Не работают, чтобы созидать, а «устраиваются», чтобы работать поменьше. Русские детей заставляют учиться не для того, чтобы они стали созидателями, а для того, чтобы «на заводе не работать».

С давних времён те русские крестьяне, которые устраивались холуями при барах (дворовыми) свысока смотрели на пашущих крестьян, как на дураков, – и это общерусский менталитет, общерусский образ мыслей! Кстати, тщательно поддерживаемый православной церковью, никогда не занимавшейся ничем полезным для России, и для которой «служение богу» было не более, чем устоится на халявную должность попа или монаха.

Уязвимость великороссов ещё и в том, что после революции именно в Москву – в столицу великороссов, и так забитую халявщиками, ринулись из Малороссии и Белоруссии огромные толпы «интеллигентных» представителей самой талантливой нации, для которой производительный труд является позором, для которых быть проституткой более почётно, чем швеёй. И эти представители самой талантливой нации заняли не только должности в карательных органах СССР, но и в газетах, и на экранах телевизоров, добавив ещё и свои «пять копеек» (а то и полтинник) к разлагающему влиянию на великороссов бывших дворян и тупой русской интеллигенции.

Вот смотрите, дорвавшись в 80-х до власти, эти неспособные работать (уже давно не просто русские, а интернациональные) интеллигенты СССР уничтожили экономику прежде всего России, и рабочих мест в России становилось всё меньше и меньше. Казалось бы, в таком случае все оставшиеся рабочие места должны были занять русские. А хрен вам! Русские продолжили «устраиваться», несмотря ни на что и где угодно!

Правда, я больше сужу по Москве, но ведь она для всей России и является примером со своими «аналитегами» и толпами юмористов в телевизоре. В «Пятёрочке», в которой я много лет подряд обычно покупаю продукты, работниками зала уже были негры, индусы, а вот сейчас уборщицей, помимо родных советских азиатов, работает явная представительница Южной Америки.

Поэтому я и не верю приведенной картинке – не верю в тех 20% работающих русских подростков – где вы их увидели? В России все места, которые могли бы занять подростки, заняты эмигрантами. И не надо вонять про «низкие зарплаты» – они на оставшихся производствах уже давно выше, чем у «менеджеров по продажам», они уже у курьеров-азиатов выше 100 тысяч рублей в месяц.

«Кто-то же это сделал умышленно, - недоумённо сетует бывший депутат Олег Пахолков, о котором подозревают, что он сам сначала устроился «братком», потом устроился предпринимателем, потом устроился депутатом, и тем самым являлся примером для тех молодых русских, кто до сих пор не хочет работать у станка и просит у мамы борща.

Устроили этот развал России вы, властители человеческих дум в телевизоре, устроили тем, что жизненную человеческую цель «Владыкой мира будет труд!» заменили лозунгом «От работы кони дохнут!». Устроили конец России вы, заполнившие своими тушками экраны телевизоров, устроили это вы, объявившие стремление к халяве, как главный признак умного человека.

А уж сделали ли вы это умышленно или в силу природной глупости – значения не имеет.