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Московский листок

Две трети страны - нищеброды

Опубликовано 13.04.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Две трети страны - нищеброды

После заявления премьера Мишустина о средней зарплате в России в 73 тысячи рублей, мы провели у себя опрос на тему: "Сколько вы получаете?"

Собрали 7,3 тысяч голосов - мне кажется, очень прилично.

Больше 100 тысяч среди наших зрителей получают 6 %.

70-100 тысяч выходит у 7 %.

40-70 тысяч набегает аж у 16 %.

20-40 тысяч, то есть уже на грани у 40 % наших зрителей.

И меньше меньше 20 тысяч, то есть уже за гранью нищеты - 32 %.

Я так понимаю, что именно наши зрители и представляют собой самую репрезентативную выборку по вопросу зарплаты. И что выходит?

Что почти треть - это люди, которые на зарпдату никак не могут сводить концы с концами, а еще 40 процентов балансируют на грани нищеты.

И только треть наших сограждан получает хоть на что-то похожие деньги.

Под опросом полтораста комментариев. Вот некоторые.

- Я догадывался что народ у нас нищий! А теперь просто убедился.

- Если бы не огород, пошли бы просить милостыню

- 73000 взяты с учётом зарплат руководства. Их зарплаты в разы выше!!! Не надо уравнивать . Когда-то, в нашей стране, Рабочий человек получал достойную зарплату. Сейчас не зарплаты, а насмешки

- Две недели назад подписали приказ, оклад 14500, остальное до двадцатки доберём ночными, праздничными, и переработками

 А.Б.



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