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Московский листок

Япония не смирится с российскими бомбардировками Хиросимы и Нагасаки?

Опубликовано 13.04.2024 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
Япония не смирится с российскими бомбардировками Хиросимы и Нагасаки?

Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине заявила, что Токио «не смирится с российской ядерной угрозой» и что катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться.

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия», — сказал Сино.

Странное заявление. Даже во времена Холодной войны вопроса о ядерной угрозе отдельно стоящим Японским островам не поднимался. Тем более, что формально, по конституции, Япония не имеет права на армию и флот, и целью военной агрессии быть не может.

Правда, на статью конституции о запрете вооруженных сил в Токио давно наплевали, и японские "силы самообороны", формирующиеся, кстати, за счет всеобщей воинской обязанности, сегодня одни из самых сильных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а японский флот в несколько раз численно превосходит Тихоокеанский флот РФ.

Есть сведения о наличии у Японии тактического ядерного оружия, которые официальным Токио даже не опровергаются. Во всяком случае, ядерный комплекс Японии занимает пятое место в мире, и используемое в японских реакторах МОХ-топливо позволяет стране нарабатывать значительные количества оружейного плутония.

И последнее: на Японских островах расположены американские войска, в том числе атомные подводные лодки. Которые в случае полномасштабной ядерной войны будут законными целями для противоположной стороны.

Хотя не вполне понятно, при чем тут ядерные страхи Японии и ситуация на Украине, которую обсуждали в ООН?

Япония хочет использовать это для легализации своего ядерного потенциала?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
хрю написал 13.04.2024 12:27
Хотя не вполне понятно
/
да чегож тут понимать. кемску волость хочут но так чтоб котострофа не повторилась.
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