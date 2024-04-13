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Московский листок

Где будем отдыхать на майские?

Опубликовано 13.04.2024 в разделе комментариев 1

война крым безумие
Где будем отдыхать на майские?

В пресс-службе ассоциации Объединение туроператоров в сфере выездного туризма рассказали, что в лидерах по внутрироссийским направлениям этой весной Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Подмосковье, Казань и Карелия.

В преддверии майских праздников также отмечается положительная динамика бронирования туров в Крым и на Северный Кавказ, добавили в организации.

Только "положительная динамика"?

Я с советских времен стараюсь на майские съездить именно в Крым. В старое время на эти дни билетов, бывало, еще и не купишь. Приезжаешь в Коктебель, и там все те же москоские и питерские физиономии, с которыми вчера еще пил пиво где-нибудь в Столешниковом или на Лиговке.

Причины охлаждения интереса к Крыму понятны. Но сокращение крымского туризма неизбежно повлечет за собой и изменение отношения крымчан к российской перспективе. Без туристов Крым просто мертвая земля. А вот этого допустить как раз и нельзя...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.- не дадим погибнуть крымчанам от голода,
а вот этого допустить как раз и нельзя... написал 13.04.2024 12:02
Ну что ж, на личном примере тс, ОКП рискуя жизнью всей партией со всей России стягивается в Крым с целью поддержать отечественных производителей туристических услуг.
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