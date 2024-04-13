Где будем отдыхать на майские?

В пресс-службе ассоциации Объединение туроператоров в сфере выездного туризма рассказали, что в лидерах по внутрироссийским направлениям этой весной Краснодарский край, Санкт-Петербург, Калининградская область, Москва, Подмосковье, Казань и Карелия.

В преддверии майских праздников также отмечается положительная динамика бронирования туров в Крым и на Северный Кавказ, добавили в организации.

Только "положительная динамика"?

Я с советских времен стараюсь на майские съездить именно в Крым. В старое время на эти дни билетов, бывало, еще и не купишь. Приезжаешь в Коктебель, и там все те же москоские и питерские физиономии, с которыми вчера еще пил пиво где-нибудь в Столешниковом или на Лиговке.

Причины охлаждения интереса к Крыму понятны. Но сокращение крымского туризма неизбежно повлечет за собой и изменение отношения крымчан к российской перспективе. Без туристов Крым просто мертвая земля. А вот этого допустить как раз и нельзя...

А.Б.