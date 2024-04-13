В Одессе задержали мужчину, у которого нашли открытки времен СССР

Об этом сообщила патрульная полиция Одесской области.

Днем 11 апреля патрульные обратили внимание на мужчину, который при появлении инспекторов резко изменил направление движения. Мужчина вел себя агрессивно и пытался бежать, заявила полиция. «Во время поверхностной проверки было обнаружено множество открыток с символикой коммунистического режима», — говорится в сообщении.

Полиция усмотрела в действиях задержанного признаки уголовного преступления по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление или распространение коммунистической символики) На место вызвали следователей.

Интересно, а за октябрятскую звездочку теперь на Украине какой срок?

А.Б.