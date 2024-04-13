Доклад А.Гребенника о строительстве на спецкоммуникациях в Москве

https://www.youtube.com/watch?v=4OwbkOs5ykY&t=1798s

Здравствуйте, уважаемые жители, депутаты, специалисты сегодня мы собрались с вами для обсуждения очень важной темы, связанной с нормальным функционированием ядерных научных центров страны и наше обсуждение совпало с удивительной датой - именно сегодня исполняется 81 год главному ядерному научному центру, Курчатовскому институту.

Разумеется каждый район Москвы уникален и имеет свои особенности. Уникальность района Щукино состоит в том, что впервые эта территория в формате градостроительного планирования появилась в генеральном плане Москвы 1935 года. Вообще 20-е 30-е годы прошлого века были стартом развития многих научных и промышленных проектов страны. Как ни странно идея создания научного кластера на территории района Щукино появилась во время чаепитий Алексея Максимовича Горького с ведущими учеными того времени в его особняке на Спиридоньевке. И вот придумали они там создать на территории нынешнего района Щукино научный центр под названием всесоюзный институт экспериментальной медицины. Для проектирования был приглашен известный архитектор Лансере, предполагалось , что этот научный центр займет почти всю территорию района Щукино и собственно современная сетка улиц района Щукино, Это заложенные в то время внутреинститутские проезды. В 30 годы были построены несколько институтских корпусов, но началась Великая Отечественная война и реализация проекта была прекращена. А уже в апреле 1943 года на базе недостроенных корпусов началась реализация ядерного проекта страны и была создана лаборатория номер 2 которая впоследствии стала Курчатовским институтом. Ядерный научный проект постепенно разрастался и превратился в Блок различных институтов компактно расположенных на нынешней территории района Щукино.

Строительство данных учреждений велось с учетом сложных геологических условий территории. Учреждения были снабжены различными видами коммуникаций, в том числе требующих особых условий эксплуатации. Коммуникации проводились в местах, где по геологическим причинам было невозможно строительство научно-производственных и жилых зданий.

В 1961 году по решению Моссовета и Краснопресненского райсовета, с целью комплексного развития территории и обеспечения жителей комфортной средой обитания, было принято решение о строительстве в наиболее опасном с геологической точки зрения месте района максимально облегченного объекта – гаражного комплекса.

Проходящий под территорией гаражного комплекса линейный объект – система специальной канализации АО «ВНИИНМ» имеет санитарно-защитную зону вдоль всей трассы трубопровода размером не менее 20 метров от оси трубопровода. А санитарно-защитная зона от Московской станции переработки жидких радиоактивных отходов 100 метров и полностью накрывает планируемое пятно застройки по программе КРТ. В санитарно-защитной зоне запрещается размещение жилых и общественных зданий, детских учреждений, а также не относящихся к функционированию специальной канализации лечебно-оздоровительных учреждений, объектов общественного питания, промышленных объектов, подсобных и других сооружений и объектов, не предусмотренных проектом санитарно-защитной зоны. Таким образом, строительство новых объектов жилого и общественного назначения на этой территории невозможно.

В декабре 2023 года, без учета ограничительных условий Генплана Москвы, охранных зон подземных коммуникаций, при непринятии мер обеспечения безопасности коммуникаций, не подлежащих перекладке, вопреки возражениям специалистов и массовым протестам жителей, принято иное решение о проекте КРТ, предполагающее уничтожение гаражного комплекса и масштабную высотную застройку.

Давайте рассмотрим на слайде номер 3, что о геологии района Щукино говорит генеральный план Москвы. Следует отметить , что в генеральном плане обозначено, что весь район находится на территории опасных карстовых процессов. При этом участок сейчас внесенный в программу КРТ дополнительно обозначен как участок особо опасных карстово суффозионных процессов. Сторожилы помнят, что этот овраг не зря всегда называли «чертовой ямой»

«Явление известкового карста проявляется при вертикальном перетекании подземных вод, обогащенных углекислым газом. В дальнейшем пустоты заполняются песчано-глинистым материалом (суффозия) с низкими показателями несущей способности. Это приводит при нагрузке к разрушению фундаментов здания и возможности разрушения зданий. Сам процесс стройки активизирует карстово-суффозионный процесс с непредсказуемыми последствиями.

Осложняющим фактором является невозможность обнаружения полостей редкой сетью скважин, а частая сеть неизбежно активизирует процесс. Прогноз пригодности участка планируемого КРТ после изысканий для высотной застройки негативный».

И вот собственно вокруг этой чертовой ямы и были расположены научные центры ядерного щита страны.

Так же вокруг чертовой ямы расположилась и жилая застройка. В советское время в эпоху жесткого контроля за градостроительной деятельностью разумеется никому не могло прийти в голову строить жилье в таком не подходящем геологически месте. И в нем расположили систему канализации для удаления жидких радиоактивных отходов. Для маскировки эта система была прикрыта гаражным комплексом. Я долгое время работал в отрасли и прекрасно знал о существовании этой системы, но привык к тому что это большая тайна и говорить об этом нельзя. Сейчас же я открыл журнал атомная энергия и увидел как подробнейше образом описана и название системы и ее назначение и режим ее работы . Поэтому читая строчки из этой публикации мы можем теперь открыто сказать, что эти коммуникации ведут на московскую станцию переработки жидких радиоактивных отходов.

В конце 1940—начале 1950-х годов на северо-западе Москвы были созданы предприятия, деятельность которых сопровождалась образованием жидких радиоактивных отходов, — ЛИАП (ныне РНЦ «Курчатовский институт»), НИИ-9 (ныне ВНИИНМ им. А.А. Бочвара), Институт биофизики, завод «Медрадиопрепарат» и спецпрачечная Мосгорисполкома (ныне спецпрачечная МосНПО «Радон»).

Первоначальная схема обращения ними была предельно простой – отходы собирали в емкости и специальные пруды-накопители, смешивали с охлаждающей водой реакторов РНЦ «Курчатовский институт» и сливали в Соболевский ручей, впадающий в Москву-реку. Однако уже скоро стало ясно, что ликвидация отходов методом разбавления приводит к постепенному накоплению радионуклидов на дне реки Москвы в месте их слива. Поэтому было принято решение разработать другой более безопасный для окружающей среды метод.

Была разработана первая опытно-промышленная Московская станция очистки жидких радиоактивных отходов, введенная в 1958-1959 гг. в опытную эксплуатацию.

Станция и в дальнейшем будет оставаться уникальным промышленным предприятием по переработке жидких радиоактивных отходов, обеспечивающим деятельность крупных атомных научно-исследовательских центров – ВНИИНМ и РНЦ «Курчатовский институт». Предполагается продолжить ее использование в качестве опытной базы для обработки новых технологий, а также учебно-демонстрационного центра подготовки и повышения квалификации специалистов по обращению с радиоактивными отходами.

И вот в прошлом году в плотную к этой станции переработки станции жидких радиоационных отходов запланирована реализация проекта КРТ большая часть территории которого покрывается санитарно защитной зоны станции. На 10 слайде приведены основные характеристики проблемных ситуаций с обеспечение ядерной и радиационной безопасности опубликованные институтом проблем безопасного развития атомной энергетики в 2020 году.

И так рассмотрим чем же прикрыты эти специальные коммуникации. Гаражный комплекс автолюбитель основан сразу же после постройки станции переработки в 1961 году и участок под него выделен по решению государственных органов того времени. Под гаражами кроме спецкоммуникаций протекает Соболевский ручей и участок разумеется еще 60 лет назад был признан непригодным для жилищного строительства. Давайте посмотрим кто же согласовывал выделение этого земельного участка. На слайде 14 хорошо видно в числе согласующих организаций те самые научные ядерные центры Курчатовский институт и институт неорганических материалов. На 15 слайде приведены первые попытки изъять этот участок, которые начались еще в 2013 году. Именно тогда при разработке проекта межевания единый участок в противоречие исходно разрешительной документации был разбит н множество микроучастков и была попытка со стороны органов власти объявить территорию землями общего пользования мне удалось тогда уговорить город этого не делать и когда проводились публичные слушания были внесены соответствующие изменения. Однако при корректировке части проекта межевания территории квартала эти ошибки вошли в подготовленный для утверждения проект. Будучи главой муниципального округа Я обратился к меру Москвы с просьбой дать поручение о переносе сроков утверждения проекта межевания до устранения существенных ошибок. Пришла отписка из департамента городского имущества о том что они не понимают о каких ошибках идет речь.

Теперь давайте рассмотрим какие же ограничения препятствуют градостроительной деятельности на предложенном участке КРТ.на 18 слайде приведены установленные границы территорий на которые имеются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства они занимают примерно 60-70%территорий предложенных для реализации проекта КРТ.

В отличие от других участков КРТ Москвы участок в районе Щукино по адресу, улица Рогова, владение 22-24 является нетиповым.

Вокруг планируемого участка КРТ находятся уникальные, единственные в РФ федеральные научные центры - НИЦ «Курчатовский институт» и АО «Высокотехнологический научноисследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара», соединенные системой спецкоммуникаций, расположенных под участком и не подлежащих перекладке.

Особенности использования земельного участка с адресным ориентиром ул. Рогова, вл. 22-24: - наличие на данной территории линейного объекта – системы специальной канализации; - наличие санитарно-защитной зоны вдоль всей трассы трубопровода для удаления жидких радиоактивных отходов.

Я разумеется запросил в росатом о наличии указанных спецсистем. В своем ответе росатом сообщает, что Префектура Северо -Западного округа г. Москвы, Департамент городского имущества г. Москвы были уведомлены, что по планируемой к комплексному развитию территории частично пролегает линейный объект (система специальной канализации АО «ВНИИНМ»), введенный в эксплуатацию государственной комиссией в 1989 году, разработанный с учетом архитектурно -строительных решений зданий производственных (лабораторных) корпусов, мест расположения и компоновки зданий АО «BНИИНМ», НИЦ «Курчатовский институт» и ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. Бурназяна .

Согласно п. 2 ст. 104 Земельного кодекса РФ в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Письмо похожего содержания, но более короткое Росатом отправляет в качестве ответа на запрос депутата Государственной думы Парфенова Д.А.

Департамент городского имущества начинает требовать с эксплуатанта систем сокращения санитрнозащитной зоны на что получает ответ что она установлена в соответсвии с федеральными нормами и правилами. По адресу г. Москвы, ул. Рогова, вл. 22-24 пролегает линейный объект – система специальной канализации АО «ВНИИНМ» В соответсвии с п.5 Правил установления Санатарно-защитных зон и использования земельных участков расположенных в границах СЗЗ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 №222, в границах СЗЗ не допускается использование земельных участков в целях размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, сооружений открытого типа,организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства. Настоятельно прошу учесть данную информацию. Вот и Префектура тоже возражает против сноса гаражных объектов и вовлечения данной территории в границы КРТ.

Что еще нам удалось выяснить при подготовке круглого стола. Конечно же у нас есть все рабочие чертежи, результаты испытаний системы и материалы послужившие для установления санитарно-защитной зоны. И хотя на них нет грифа секретности я по сложившейся у меня привычке со времен работы в ядерной отрасли публичить их не буду. Достаточно сказать, что охранные зоны полностью учтены в схеме проекта межевания которую я вам уже демонстрировал.

Выяснилась еще одна подробность и это пожалуй координально важная новация, которая до сих пор не использовалась при обсуждении проблемы. Действующая система спецконолизации на которую установлена санитарно защитная зона 40 метров построена в 1989 году, а до нее 30 лет функционировала система, которая ныне законсервирована, но на нее действуют те же правила – 40 метров санитарно-защитной зоны вдоль всей трассы трубопровода. Так же санитарно – защитная зона установлена и для территории Московской станции переработки радиоактивных отходов и имеет размеры 100 метров от границы учреждения.

Что планируется построить на участке планируемого КРТ и санитарно-защитных зон. https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/10506050/ 16 декабря 2023 в 16:17 Сергей Собянин: Реализуем проект КРТ в районе Щукино

На территории нежилой застройки площадью 4,76 гектара на улице Рогова (владения 22–24) построят общественно-деловые объекты, а также школу на 100 учеников и детский сад на 125 детей. Кроме того, там возведут жилые дома для переселения участников программы реновации. Градостроительный потенциал участка — 52,3 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет 26 создано свыше 120 рабочих мест.

Что же сообщает институт городским властям:

АО «ВНИИНМ» является радиационным объектом и относится к III категории объектов по потенциальной радиационной опасности в соответствии с п.3.1.4 Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) (Санитарные правила и нормативы СПИСОК 2.6.1.2612-10).

Основываясь на вышеизложенном, а также установленных санитарной классификацией промышленных объектах и производств IV класса по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочные размеры СЗЗ – 100м, прошу учитывать представленную информацию в рамках планирования мероприятий по реализации комплексного развития территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Рогова, вл. 22-24.

Давайте посмотрим как выглядит наложение санитарно-защитной зоны на предложенный проект КРТ.

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Дорогой Сергей Семенович вас так любят москвичи за ваши мудрые и ответственные решения. У нас с вами тоже есть опыт эффективного взаимодействия, помните как ваши подчиненные очень хотели снести детский сад со слониками на улице Маршала Василевского, единственное сохранившееся в России уникальное здание в котором один фасад выполнен в стиле конструктивизма, а другой в неоклассическом стиле, вы поддержали мою аргументацию и детский сад не был снесен, а поставлен на государственную охрану в качестве объекта культурного наследия. Был у нас с вами и разговор где я высказывал свои опасения по поводу некоторых особенностей взаимодействия некоторых чиновников в московском правительстве. Ведь ни один префект, ни один министр, ни один руководитель департамента не имеет права с вами спорить и высказывать свою точку зрения и вот они говорят их в частности мне и говорят «давай давай поднимай тему», а мне бы хотелось, чтобы они имели эту возможность прямо говорить это вам.

Я не знаю кто вас здесь подвел с этим проектом КРТ вице мэр Ефимов, руководитель департамента Гаман или кто-то еще.

Территория проекта окружена федеральными научными центрами где проводятся научные исследования в целях обеспечения суверенитета нашей страны. Под территорией предложенной под реализацию проекта проходят специальные коммуникации которые защищены федеральным законодательством.

Здесь вообще ничего нельзя строить ни жилье, ни социальные объекты даже парк разбить нельзя собственно гаражи это единственное что здесь могло быть построено и именно поэтому они здесь и находятся.

Здесь ничего нельзя трогать мы не имеем право нарушить деятельность этих федеральных научных центров. Я не знаю какие агенты пробрались в коридоры правительства Москвы и какие цели они преследуют, но в наше сложное время, когда мы все сплотились вокруг нашей родины стремимся к ее развитию процветанию и самообороне реализация каких-либо проектов противоречащих этому с моей точки зрения невозможна.

Прошу вас принять мудрое решение и дать поручение прекратить какую-либо деятельность по реализации этого непродуманного проекта КРТ по адресу улица Рогова 22-24.