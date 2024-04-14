Война закончена, можно расходится

Иран выпустил в направлении Израиля 185 беспилотников и 36 крылатых ракет в ответ на обстрел израильскими военными иранского консульства в Дамаске. Собственно, как и обещали.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отражении воздушной атаки Ирана, пообещав, что страна и израильский народ победят.
Китай выражает глубокую озабоченность нынешней эскалацией ситуации, призывает соответствующие стороны сохранять спокойствие и сдержанность, избегать дальнейшего обострения ситуации, — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Байден заявил, что атак Ирана на американские войска или объекты на Ближнем Востоке в ходе удара Тегерана по Израилю зафиксировано не было. Он подчеркнул, что Вашингтон будет сохранять бдительность и «без колебаний» примет необходимые меры для защиты «своих людей».
Никаких значимых разрушений после "беспрецедентной" атаки Ирана по Израилю не зафиксировано.
Собственно, война закончена, можно расходиться.
А.Б.
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Raf написал 14.04.2024 09:50