Число погибших при ударе украинских войск по жилому сектору в Токмаке выросло до 16

"Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице", — сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Из двадцати пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, восемь перевели на стационарное лечение.

Вот объясните мне логику.

Иран наносит удар по Израилю в ответ на удар израильских войск по иранским дипломатическим объектам в Сирии. Но на всякий случай удар возмездия по чужой территории не приводит к гибели гражданских лиц. То есть при желании инцидент можно считать исчерпанным, и можно дальше не воевать.

Украина наносит удар по гражлданскому объекту в городке, который еще вчера был украинским, и погибшие, включая сюда ребенка, были еще вчера гражданами Украины. И Украина хочет вернуть и Токмак, и граждан в свое подданство. Кроме тех, кого уже убила... Ну и тех, кого убъет в будущем.

А.Б.