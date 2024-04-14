В столице утвержден новый стандарт работы для курьерских сервисов

"Вместе с крупными компаниями доставки мы подготовили и утвердили единый стандарт работы московских курьерских служб. Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной", — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В департаменте пояснили, что стандарт включает требования к проверке личности, внешнему виду, транспортным средствам и сумкам курьеров, а также развитие инфраструктуры. Все курьеры будут проходить обязательные обучающие курсы по правилам безопасного вождения. Кроме того, на сумке курьера обязательно должны присутствовать номерные знаки, что позволит идентифицировать его во время передвижения и при передаче заказов.

Не думаю, что это реакция на мои недавние опасения по поводу непрозрачности работы курьеров в Москве: "А в реальности в каждом районе круглые сутки бурлит безликая масса людей в униформе Вайлдберриз, Озона, Мегамаркета, у них у всех есть коды от подъездов, они постоянно что-то привозят, вносят, уносят - что? кому? откуда? Да бог его знает... Кто эти люди? На этот вопрос нет ответа ни у участкового, ни у сотрудника ФСБ. А вот у подпольного муллы - есть".

https://forum-msk.org/material/news/18350345.html

Опасения, кстати, нешуточные: сейчас мало, кто помнит, как четверть века назад - вот же время летит - мы тут дежурили у подъездов после взрывов домов на Каширке и на Гурьянова. И, кстати, так и нет официального ответа по поводу мотивов террористов. Ни требований, ни заложников - просто накрошили кучу народа, и все. Как в Крокусе. Там вроде и виновных поймали, и доросили с пристрастием, а ответа, чего хотели, нет пока...

Не думаю, что такой большой человек, как Ликсутов, отреагировал на мой "писк по поводу" - все-таки и правда я рядом вроде комара, не больше. Видимо, мысль эта бродит в разных головах - мы ведь не знаем, кто и что вносит в наши дома, что выносит...

Теперь один вопрос - сможет ли бюрократическая реакция на угрозу терроризма в среде самозанятых и платформенных занятых предотвратить террористическую угрозу?:

Допустим, террорист-смертник, как в столичном метро когда-то, сильно станет заморачиваться, что его потом опознают по персональному номеру на сумке?

А.Б.