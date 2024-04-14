Первый российский регион отказался от парада на 9 Мая

В Псковской области приняли решение не проводить наиболее массовые мероприятия, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, парада) целесообразно в этом году отказаться», — объявил он.

Глава области добавил, что будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах.

Интересно, как это Сталин не догадался отменить парад 7 ноября 1941 года ввиду опасности налета Люфтваффе?

А.Б.