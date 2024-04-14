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Московский листок

Первый российский регион отказался от парада на 9 Мая

Опубликовано 14.04.2024 в разделе комментариев 1

победа парад
Первый российский регион отказался от парада на 9 Мая

В Псковской области приняли решение не проводить наиболее массовые мероприятия, заявил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий (в частности, парада) целесообразно в этом году отказаться», — объявил он.

Глава области добавил, что будут предусмотрены активности для жителей всех возрастов в менее крупных форматах.

Интересно, как это Сталин не догадался отменить парад 7 ноября 1941 года ввиду опасности налета Люфтваффе?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.-
это чЁ за дела братва? написал 14.04.2024 11:21
Похоже, израильский ответный удар по Ирану одобрен кабинетом министров страны.
Нетаньяху давно искал возможности добраться до иранской ядерной программы и военных заводов, цели давно определены, атаки отрабатывались на учениях.
С высокой степенью вероятности именно этот сценарий и будет разыгран.
Отыграться в этот раз на базах иранских прокси не получится. Не тот уровень, не тот формат.
Так что эта история только начинается.
Единственный. кто может остановить эскалацию - Байден. Но вероятность этого после произошедшего и того, что еще произойдет - стремится к минимальным значениям.
Долгая ночь проходит. Сообщения о новых волнах атакующих ракет и беспилотников, похоже, не оправдались. Остаются привычные уже запуски легких ракет из Ливана, но с ними привычно же справятся.
Стоит подвести итоги.
Израиль отбился. ПВО сработало, впрочем и часть ракет, и обломки сбитых целей падали на города. Другая страна без столь сильной и подготовленной обороны понесла бы серьезный урон, впрочем о жертвах, возможно, услышим завтра.
Теперь мяч на стороне Нетаньяху.
Своими масштабом и размахом атаки иранцы серьезно превысили порог атаки, которая могла бы показаться соразмерной израильскому удару по посольству в Дамаске и шансы на то, что еврейское государство оставит произошедшее без ответа - невелики.
Штаты и страны Залива будут пытаться предотвратить эскалацию, но не верится, что у них это получится.
А за ответным израильским ударом последует новый иранский ответ.
Так что хороших прогнозов по развитию событий, к сожалению, нет.
Тем более, что ситуация усугубляется личным отношением Верховного аятоллы к Израилю и позицией Нетаньяху по отношению к Ирану - для каждого противостояние стало, фактически, делом его жизни.
Как же хотелось бы, чтобы подобных поводов было как можно меньше.
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