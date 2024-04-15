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Московский листок

Жители Пущино выступили за возвращение герба и территориальное управление

Опубликовано 15.04.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Жители Пущино выступили за возвращение герба и территориальное управление

В Пущино прошли (https://t.me/propush/8894) одиночные пикеты, организованные местными жителями. Они выразили протест против решений депутатов Серпухова, которые две недели назад отклонили предложения по изменениям в устав городского округа Серпухов. Пущинцы требуют восстановления герба города, введения звания почётных граждан и организации территориального управления. 

На публичных слушаниях 1 апреля экс-мэр Пущино Воробьёв пообещал, что поправки будут учтены, однако изменения в устав так и не были внесены, что вызвало недовольство среди жителей. В ответ на отказ серпуховской администрации разрешить митинги и шествия, пущинцы решили провести одиночные пикеты. 

На данный известно о четырех задержанных. 

Жители Пущино настаивают на своём праве на выражение мнения и требуют не только возвращения символов города, но и создания условий для реального участия граждан в управлении городом.

***

Спустя примерно четые часа после задержания всех отпустили без санкций, ограничившись проведенной беседой и предупреждением.



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