Половой вопрос с точки зрения МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новый закон в ФРГ, позволяющий менять пол раз в год, отметила, что "дно снова пробито".
"Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Почему только раз в год?" - спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить", - добавила Захарова.
А почему не поинтересоваться, с какой стати государство берет на себя даже регламентирование заживления послеоперационных ран? Почему год, а не полгода?
Если полов всего два, то все понятно: мальчик-деовчка-мальчик-девочка до бесконечности. А если, как некоторые специалисты, выделять даже не три пола или восемь, а сто двадцать? И для перехода из одного пола в другой совершенно необязательно что-то отрезать и пришивать?
Но если раз в год, то за всю жизнь не успеешь испытать ощущения всех ста двадцати полов! А ведь хочется...
Впрочем, у нас и в рамках обычной двуполой схемы переходы запрещены теперь. И смена пола из медицинской проблемы переведена в процессуально-нравственную. Менять пол не хорошо и незаконно вдобавок!
Мой старинный друг профессор Акопян, к счастью, уже покойный, сейчас бы из категории медицинских светил стремительно перешел в категорию уголовников - это же он начинал в нашей стране операции по смене пола.
Ну, а нас и против академика Шумакова пытались завести дело из-за пересадки органов, но он тоже вскоре помер, и его именем теперь назван институт.
Может, уже пора сжигать на костре, как в старое доброе время? Ну что это за дело, господь дал тебе вторичные половые признаки, а ты их меняешь... Или вот почки - чего их менять? Что выросло, то выросло...
А с другой стороны, вот профессор Воино-Ясенецкий, резал-резал, потом сидел-сидел, а теперь святой РПЦ, хоть и лауреат Сталинской премии.
Учились бы гибкости у папы. Недавно сайт Святого престола опубликовал декларацию департамента вероучения "Fiducia supplicans" (лат. "Взывая к доверию"), одобренную папой Римским. Она позволяет благословлять людей одного пола, состоящих в парах, но не позволяет "ритуализации и имитации" свадьбы, а само благословение не означает одобрения союза.
Вот так: благословляем, но не одобряем. мальчики налево, девочки направо или наоборот - несущественно.
А.Б.
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я возбуждаются, а у тебя? написал 15.04.2024 09:34
А вот по поводу союзнических отношений тех же США, Франции и Великобритании с Украиной у меня, после сегодняшней ночи, возникли к этим "союзникам" вопросы.
Российский агрессор наносит удары по территории Украины теми же беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами уже более двух лет. В результате этих атак за эти два с лишним года убиты десятки тысяч мирных украинцев, разрушено бессчетное количество зданий, прежде всего, жилых домов, больниц, объектов инфраструктуры.
Я уж не говорю о такой мгновенной реакции, которая была продемонстрирована сегодня по защите Израиля но никому из этих, на словах, союзников Украины за все два с лишним уже года перманентного террора даже не приходит в голову помочь ей отражать атаки агрессора так, как они сегодня помогли Израилю.
Напомню, в самом начале войны, когда Украина просила закрыть над ней небо – эта идея категорически была ее "союзниками" отвергнута.
Нечасто политика двойных стандартов Запада проявляет себя столь явно.
Повторюсь, чтобы не дай бог не быть неправильно понятым: я недоволен не тем, что так оперативно и действенно помогли Израилю а тем, что Украину бросили на произвол судьбы! Очень рад за Израиль да и как я, как еврей, могу быть не рад? но почему, так мгновенно придя на помощь еврейскому государству, "союзники" Украины уже более двух лет спокойно наблюдают свысока, как фашистская Россия уничтожает Украину