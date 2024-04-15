Половой вопрос с точки зрения МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя новый закон в ФРГ, позволяющий менять пол раз в год, отметила, что "дно снова пробито".

"Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Почему только раз в год?" - спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить", - добавила Захарова.

А почему не поинтересоваться, с какой стати государство берет на себя даже регламентирование заживления послеоперационных ран? Почему год, а не полгода?

Если полов всего два, то все понятно: мальчик-деовчка-мальчик-девочка до бесконечности. А если, как некоторые специалисты, выделять даже не три пола или восемь, а сто двадцать? И для перехода из одного пола в другой совершенно необязательно что-то отрезать и пришивать?

Но если раз в год, то за всю жизнь не успеешь испытать ощущения всех ста двадцати полов! А ведь хочется...

Впрочем, у нас и в рамках обычной двуполой схемы переходы запрещены теперь. И смена пола из медицинской проблемы переведена в процессуально-нравственную. Менять пол не хорошо и незаконно вдобавок!

Мой старинный друг профессор Акопян, к счастью, уже покойный, сейчас бы из категории медицинских светил стремительно перешел в категорию уголовников - это же он начинал в нашей стране операции по смене пола.

Ну, а нас и против академика Шумакова пытались завести дело из-за пересадки органов, но он тоже вскоре помер, и его именем теперь назван институт.

Может, уже пора сжигать на костре, как в старое доброе время? Ну что это за дело, господь дал тебе вторичные половые признаки, а ты их меняешь... Или вот почки - чего их менять? Что выросло, то выросло...

А с другой стороны, вот профессор Воино-Ясенецкий, резал-резал, потом сидел-сидел, а теперь святой РПЦ, хоть и лауреат Сталинской премии.

Учились бы гибкости у папы. Недавно сайт Святого престола опубликовал декларацию департамента вероучения "Fiducia supplicans" (лат. "Взывая к доверию"), одобренную папой Римским. Она позволяет благословлять людей одного пола, состоящих в парах, но не позволяет "ритуализации и имитации" свадьбы, а само благословение не означает одобрения союза.

Вот так: благословляем, но не одобряем. мальчики налево, девочки направо или наоборот - несущественно.

А.Б.