Россиянам хотят выдавать сертификаты на газификацию домов

Фракция ЛДПР подготовила законопроект с поправками в закон «О газоснабжении в РФ», который могут внести в Государственную думу.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, сейчас во многих субъектах РФ некоторым категориям граждан предоставляются различные меры по компенсации части затрат на газификацию из регионального бюджета. В частности, они реализуются в Московской, Ленинградской, Нижегородской областях, Башкирии, Татарстане и других регионах страны.

В документе сказано, что в большинстве регионов получить эту компенсацию можно только после оплаты соответствующих услуг. При этом подключение газового оборудования стоит от 70 тыс. до 400 тыс. рублей в зависимости от региона и организации-подрядчика. Такая сумма является существенной не только для малоимущих, отмечается в документе.

«Вместе с тем, одна из ключевых проблем — нехватка средств собственников жилых домов для проведения газификации до фактического выполнения работ. Таким образом, при условии предоставления сертификата до этого момента, программа стала бы доступна большему количеству граждан», — подчеркивается в законопроекте.

Ранее сообщалось, что дома участников СВО подключат к газу в приоритетном порядке.

Вот это самое странное. На той же Украине, где нет своего газа, все домовладения давно подключены к газу, без всяких приоритетов участникам боевых действий и прочим. А у нас - в приоритетном порядке участникам СВО... Что, бабушке в какой-нибудь в Мухосраской губернии теперь на фронт идти, чтобы газ успели до смерти подключить?

И потом, распоряжение Путина уже достаточно давнее. Почему его до сих пор не выполнили в полном объеме, а играют в какие-то законодательные инциативы?

В рамках программы социальной газификации за 2 года газ был подведен почти к 1,2 млн участков граждан. Это примерно две трети от потребности. И пока что из них газом стали пользоваться только полмиллиона домохозяйств...

А.Б.