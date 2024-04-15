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Московский листок

Россиянам хотят выдавать сертификаты на газификацию домов

Опубликовано 15.04.2024 в разделе комментариев 2

газ нефть
Россиянам хотят выдавать сертификаты на газификацию домов

Фракция ЛДПР подготовила законопроект с поправками в закон «О газоснабжении в РФ», который могут внести в Государственную думу.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, сейчас во многих субъектах РФ некоторым категориям граждан предоставляются различные меры по компенсации части затрат на газификацию из регионального бюджета. В частности, они реализуются в Московской, Ленинградской, Нижегородской областях, Башкирии, Татарстане и других регионах страны.

В документе сказано, что в большинстве регионов получить эту компенсацию можно только после оплаты соответствующих услуг. При этом подключение газового оборудования стоит от 70 тыс. до 400 тыс. рублей в зависимости от региона и организации-подрядчика. Такая сумма является существенной не только для малоимущих, отмечается в документе.

«Вместе с тем, одна из ключевых проблем — нехватка средств собственников жилых домов для проведения газификации до фактического выполнения работ. Таким образом, при условии предоставления сертификата до этого момента, программа стала бы доступна большему количеству граждан», — подчеркивается в законопроекте.

Ранее сообщалось, что дома участников СВО подключат к газу в приоритетном порядке.

Вот это самое странное. На той же Украине, где нет своего газа, все домовладения давно подключены к газу, без всяких приоритетов участникам боевых действий и прочим. А у нас - в приоритетном порядке участникам СВО... Что, бабушке в какой-нибудь в Мухосраской губернии теперь на фронт идти, чтобы газ успели до смерти подключить?

И потом, распоряжение Путина уже достаточно давнее. Почему его до сих пор не выполнили в полном объеме, а играют в какие-то законодательные инциативы?

В рамках программы социальной газификации за 2 года газ был подведен почти к 1,2 млн участков граждан. Это примерно две трети от потребности. И пока что из них газом стали пользоваться только полмиллиона домохозяйств...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Есть попрошайки цыгане, а есть удалые и смелые цвгане
Чиполино написал 15.04.2024 11:49
Не конечно те кто заплатил за проект, который тоже как бы бесплатный. Конечно те кто отбашлял администрации района за подключение типа на благоустройство района или ЖКХ взносов. Эти. Эти тебя ща врезку враз заложат. Это как же так мы платили всем а эти просто врезались по цвганскому смелому варианту. Не не. Вот не сменить ли национальность нам всем на цвганскую и смелую. И конец воровских на лету воровства остановить и самим коняжек обобоществить. Отнять зкмпроприировать. И живи себе Миронов народ в тепле.
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Все бесплатно было только в ссср
Чиполино написал 15.04.2024 11:42
Надо как цыгане действовать. Вращаются сами и топятся газом. Вот те и разноцветные кибитки. Ну молодцы . Однако выход.
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