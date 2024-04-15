Родина ждет! В размере не более 135 тысяч рублей

Калининград начал помогать репатриантам

Калининградская область первой в России ввела меры поддержки для репатриантов, сообщил губернатор Антон Алиханов.

"Первые в стране вводим меры поддержки для репатриантов. Соответствующее поручение дал коллегам из министерства социальной политики Калининградской области", — написал глава региона.

К репатриантам относятся желающие вернуться на родину: россияне, постоянно проживающие за рубежом ‎по состоянию на 24 февраля 2022 года; бывшие граждане России; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР; те, у кого есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или Советскому Союзу.

Согласно документу, репатрианты смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека. Кроме того, власти компенсируют подтвержденные расходы на социальную адаптацию:

медицинское освидетельствование;

признание ученых степеней, званий, образования, квалификации, полученных за рубежом;

аренду квартиры в течение полугода.

Общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей.

Даже не знаю, сейчас из Европы за 135 тысяч компенсации миллионы, наверно, кинутся на Родину. Надо в Калининграде новую программу строительства жилья для репатриантов вводить, не иначе...

Или дальневосточные гектары раздавать, 135 тысяч в зубы на адаптацию и колючую проволоку вокруг, естественно, за счет принимающей стороны...

А.Б.