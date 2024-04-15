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Московский листок

Родина ждет! В размере не более 135 тысяч рублей

Опубликовано 15.04.2024 в разделе комментариев 1

мигранты въезд
Родина ждет! В размере не более 135 тысяч рублей

Калининград начал помогать репатриантам

Калининградская область первой в России ввела меры поддержки для репатриантов, сообщил губернатор Антон Алиханов.

"Первые в стране вводим меры поддержки для репатриантов. Соответствующее поручение дал коллегам из министерства социальной политики Калининградской области", — написал глава региона.

К репатриантам относятся желающие вернуться на родину: россияне, постоянно проживающие за рубежом ‎по состоянию на 24 февраля 2022 года; бывшие граждане России; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР; те, у кого есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или Советскому Союзу.

Согласно документу, репатрианты смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека. Кроме того, власти компенсируют подтвержденные расходы на социальную адаптацию:

медицинское освидетельствование;

признание ученых степеней, званий, образования, квалификации, полученных за рубежом;

аренду квартиры в течение полугода.

Общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей.

Даже не знаю, сейчас из Европы за 135 тысяч компенсации миллионы, наверно, кинутся на Родину. Надо в Калининграде новую программу строительства жилья для репатриантов вводить, не иначе...

Или дальневосточные гектары раздавать, 135 тысяч в зубы на адаптацию и колючую проволоку вокруг, естественно, за счет принимающей стороны...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.- в размере не более, или, все-таки более
я возбуждаются, а у тебя? написал 15.04.2024 11:02
нам хана, трампа засудят по уголовке, ибо в пятницу суд в Нью-Йорке устранил последнее препятствие на пути к рассмотрению уголовного дела Дональда Трампа: суд отказал в отложении рассмотрения дела в связи с большим общественным резонансом дела, что по мнению защиты не позволит сформировать непредвзятую коллегию присяжных. Иными словами, логика ходатайства адвокатов Трампа такая, что сейчас вопрос очень активно обсуждается в обществе, нужно подождать, чтобы обсуждения стихли и только тогда проводить процесс, чтобы "шум" СМИ не влиял на присяжных.
Суд указал, что отложение дела на неопределенный срок не является способом решения вопроса, так как бессрочная отсрочка не решит проблему. При этом суд возложил на самого Трампа ответственность за общественный резонанс: суд привел пример два недавних гражданских дела с участием Трампа, где по версии суда именно бывший президент и создавал общественный интерес, например, проводя пресс-конференции в двух шагах от зала суда или обрушиваясь в СМИ и соцсетях на тех, кого бывший президент считал виноватыми в своем положении.
Суд согласился с обвинением, что процедура отбора присяжных способна справиться с формированием беспристрастного жюри. При этом суд отверг опрос общественного мнения, проведенный по заказу защиты, так как в отчете об опросе отсутствовала его методология, информация об обеспечении репрезентативности и способе получения контактов опрашиваемых. Но суд обратил внимание, что даже в соответствии с отчетом защиты 70% респондентов считают, что они смогут быть объективными присяжными, хотя отчет и говорит, что большинство настроено против Трампа.
В общем, завтра процесс начнется.
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