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Московский листок

Украинский дрон нашли при обыске в московской фирме

Опубликовано 15.04.2024 в разделе комментариев 1

бпла дрон
Украинский дрон нашли при обыске в московской фирме

Беспилотник "Баба-яга", который используют ВСУ, нашли во время оперативно-разыскных мероприятий, которые проводили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД в офисе на Партизанской улице.

По предварительным данным, "Баба-яга" принадлежала директору компании, которая занимается поставками телекоммуникационного оборудования.

"Бабой-ягой" называют сельскохозяйственный дрон Reactive Drone Agric RDE616, в военных целях его стали использовать позже.

Однако это в очередной ставит вопрос о необычайной дальности полета украинских БПЛА, что может объясняться запуском с российской территории.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А если этот дрон не для терроризма
Чиполино написал 15.04.2024 11:32
Завтра у Баранова найдут телефон и скажут. Ага он террорист. Он мог. Позвонить на украину и выполнять их требования. И найдут у Баранова его пенсию в 17 000 рублей. Но он же ничего плохого не сотворил! Не. Не. Не. А вдруг он думал об этом. Все доказательства налицо. Деньги и связь.
Главное перебздеть, чем не добздеть.
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