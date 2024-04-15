Украинский дрон нашли при обыске в московской фирме

Беспилотник "Баба-яга", который используют ВСУ, нашли во время оперативно-разыскных мероприятий, которые проводили сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД в офисе на Партизанской улице.
По предварительным данным, "Баба-яга" принадлежала директору компании, которая занимается поставками телекоммуникационного оборудования.
"Бабой-ягой" называют сельскохозяйственный дрон Reactive Drone Agric RDE616, в военных целях его стали использовать позже.
Однако это в очередной ставит вопрос о необычайной дальности полета украинских БПЛА, что может объясняться запуском с российской территории.
А.Б.
|
|
Чиполино написал 15.04.2024 11:32
Главное перебздеть, чем не добздеть.