Город решил строить в самом неподходящем месте, которое только можно найти

Нам, наконец, удалось провести этот круглый стол в Мосгордуме, который мы готовили несколько месяцев.

Это была большая и сложная работа.

Особая благодарность председателю комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леониду Зюганову, который согласился быть ведущим стола.

Я попросил принять участие в мероприятии депутата Госдумы Леонида Парфёнова - он нас всегда поддерживал,

Елену Янчук, депутата МГД - она приехала к нам на территорию и я ей всё показал, Сергея Митрохина, депутата МГД - он очень давно знает проблемы нашей территории и не раз принимал участие в их решении.

Так же я пригласил ведущих экспертов по вопросам радиационной безопасности и геологии.

Суть в том, что город решил реализовать программу застройки в самом неподходящем месте, которое только можно найти в Москве. Это зона повышенной опасности карстово-суффузионных процессов, прямо обозначенная в Генеральном плане Москвы и зона расположения специальных, не подлежащих перекладке, действующих коммуникаций предприятий Росатома, обеспечивающих защиту суверенитета страны.

Городские чиновники, которые явно не учли последствия свои идей, очень не хотели этого разговора, поэтому несколько раз блокировали проведение этого стола и сокращали количество его участников под предлогом антитеррористических мер. Из-за этого пришлось сильно сократить количество выступающих жителей, которые хотели принять участие.

Последняя попытка сорвать заседание была совершена прямо накануне дня его проведения.

Невероятными усилиями, которые мне бы не хотелось опубликовывать, эту попытку тоже удалось преодолеть и решение о возобновлении мероприятия появилось только в 19.30 накануне. Это беспрецедентный случай для подобных мероприятий в Мосгордуме и из-за этого появились дополнительные технические сложности и с демонстрацией презентаций и с подключением специалистов по скайпу, что планировалось, но технические службы Мосгордумы уже не успевали обеспечить.

Мы специально широко не анонсировали это мероприятие заранее, так-как это создало бы дополнительные проблемы, которые сложно было бы преодолеть.

Не буду повторять здесь наши доводы и материалы, которые мы собрали. Они уже опубликованы на разных информационных ресурсах и некоторые из них выдают их за свои. Ну что делать, так вот работают, иногда, некоторые журналисты и особенно блогеры.

На круглом столе, я прямо обратился к мэру Москвы.

У нас уже есть положительный опыт, когда его подчинённые решили снести единственный в стране детский сад 1934-го года с уникальной архитектурой - один фасад конструктивистский, а второй неоклассический. Мэр согласился с моими доводами, и детсад не снесли, а поставили на госохрану в качестве объекта культурного наследия.

А здесь ситуация ещё тяжелее - городские чиновники решили снести важнейшие элементы ядерной отрасли страны. Это совсем не шутки, особенно в наше непростое время. Вот я и попросил Сергея Семёновича Собянина, принять взвешенное решение и сохранить построенную в своё время с большим умом систему комплексного развития территории по адресу ул.Рогова вл.22-24.

***

Да, городским чиновникам, ответственным за программу КРТ, были разосланы приглашения и на этапе подготовки к круглому столу, они активно звонили и выясняли наши претензии. Мы их ознакомили с ними. И ответственные чиновники не явились, понимая, что им нечего будет сказать в обоснование своих ошибочных идей.

Теперь уже после круглого стола, СМИ, сделали запросы в правительство Москвы. Правительство попросило время для подготовки консолидированного ответа до 15 апреля.

Срок истёк. Ответа нет.

Судя по тому, что отвечать поручено Департаменту городского имущества, на котором по моему мнению, собственно и лежит основная вина за непродуманное решение, осознание ещё не пришло.

Вся надежда на взвешенное решение мэра Москвы.

От редакции: Почему я даже не пытался выступить на этом круглом столе, хоть и был приглашен, и присутствовал?

Да потому что бессмысленно! И все присутствовашие это не хуже меня понимали, но деваться некуда, промолчать еще хуже...

Я честно выложил и материал с этого круглого стола на ФОРУМе.мск, и сам доклад Гребенника и на Социал ЗА в записи, и на ФОРУМе.мск в текстовом варианте. И что? И ничего! 400 просмотров на Социал ЗА. И вообще никаких комментариев...

Я уже 35 лет наблюдаю процесс деградации законодательной власти в Москве, с воодушевляющего подъема начала 1990-х, когда я стакл пресс-секретарем первого и последнего свободно и демократически избранного Моссовета, его разгон в 1993-м году. Потом долгие 20 лет угасания "платоновской" Мосгордумы... Но тогда еще что-то было возможно. Например, моя статья с аналогичным сюжетом про "радиоактивную" стройку в Братеево вызвала иск со стороны тогда всесильного Ресина, где Мосгорсуд был сразу судом перврой инстанции - еще бы, такой истец, по первому разряду, судила сама судья Егорова... И ничего, иск был отозван вторым человеком Москвы "по соглашению сторон".

И вот сейчас - чудовищное событие, строительство над спецкоммуникациями. Участвуют депутаты всех уровней - феедерального городского и районного, от разных фракций, не говоря уже про разных академиков и щелкоперов-бумагомарак в моем лице - пофиг!.. "Срок истёк. Ответа нет."

Мы все к этому долго шли, и вот добрались наконец. Круг замкнулся, змея укусила себя за хвост и умерла в страшных судорогах от поноса. И никто ничего не заметил. Никто и ничего.

Дорогие щукинцы и вообще москвичи, если у вас вдруг родится ребеночек с двумя жопами вместо головы, не поленитесь, поднимите архив круглых столов Мосгордумы, и не говорите, что вас не предупреждали.

А.Б. (без уважения)

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