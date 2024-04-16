В бой идут монгольфьеры

В Минобороны РФ заявили, что Украина попыталась атаковать российскую территорию, используя малоразмерный воздушный шар (МВШ).

Украинский МВШ был уничтожен дежурными средствами российской противовоздушной обороны над территорией Курской области.

15 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что за сутки было сбито 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы HIMARS.

Я не комментирую ход военных действий, но ход технического прогресса - с нашим удовольствием.

Боевой воздушный шар, как во времена Гражданской войны в США или еще ранее. И 270 продуктов аваимодельного кружка за сутки - против 6 снарядов РСЗО. Такое вот соотношение.

Эта война нанесла удар по техническому прогрессу, который всегда сопровождает военные действия. Вторая мировая война началась с победы турбовинтовых монопланов над бипланами, а закончилась первыми реактивными истребителями. Текущая война вернула нас в эпоху пропеллеров. А теперь и монгольфьеров. Дешево и сердито, и весь ВПК можно разместить по сараям и подвалам.

Кстати, т.н. "морские дроны" ничто иное, как брандеры, безлюдные корабли, начиненные взрывчаткой, уничтожавшие турецкий флот еще в эпоху Синопского сражения...

Таким макаром из этой войны мы выйдем не с истребителями пятого или шестого поколения, а с луком и стрелами - разумеется, с лазерным наведением через спутник...

А.Б.