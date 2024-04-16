В бой идут монгольфьеры

В Минобороны РФ заявили, что Украина попыталась атаковать российскую территорию, используя малоразмерный воздушный шар (МВШ).
Украинский МВШ был уничтожен дежурными средствами российской противовоздушной обороны над территорией Курской области.
15 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что за сутки было сбито 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы HIMARS.
Я не комментирую ход военных действий, но ход технического прогресса - с нашим удовольствием.
Боевой воздушный шар, как во времена Гражданской войны в США или еще ранее. И 270 продуктов аваимодельного кружка за сутки - против 6 снарядов РСЗО. Такое вот соотношение.
Эта война нанесла удар по техническому прогрессу, который всегда сопровождает военные действия. Вторая мировая война началась с победы турбовинтовых монопланов над бипланами, а закончилась первыми реактивными истребителями. Текущая война вернула нас в эпоху пропеллеров. А теперь и монгольфьеров. Дешево и сердито, и весь ВПК можно разместить по сараям и подвалам.
Кстати, т.н. "морские дроны" ничто иное, как брандеры, безлюдные корабли, начиненные взрывчаткой, уничтожавшие турецкий флот еще в эпоху Синопского сражения...
Таким макаром из этой войны мы выйдем не с истребителями пятого или шестого поколения, а с луком и стрелами - разумеется, с лазерным наведением через спутник...
А.Б.
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День побега написал 16.04.2024 12:10