Атомная война в Запорожье

В штаб-квартире ООН прошло заседание Совета Безопасности, посвященное серии атак на Запорожскую АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что мир находится «в опасной близости от ядерной катастрофы», однако так и не сказал, кто именно обстреливает станцию. Не стали называть виновников обстрелов и участвовавшие в заседании дипломаты — за исключением российского и украинского.

Российский постпред при ООН вину за атаки на ЗАЭС однозначно возложил на Украину, но в ответ услышал от западных коллег, что ответственность за сложившуюся ситуацию все равно несет Россия.

7 апреля находящиеся на станции инспекторы МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировали атаки беспилотников, направленные непосредственно на ЗАЭС. В результате одной из этих атак произошло прямое попадание в купол реактора шестого энергоблока, что, по оценке МАГАТЭ, могло подорвать целостность системы защитной оболочки реактора. В последующие дни обстрелы продолжились.

Мне кажется, что в Европе не сильно обеспокоены радиоактивной угрозой. Хотя ЗАЭС и крупнейшая в Европе, но находится от "настоящей" Европы далеко, а что там случится в Приазовских степях, мало кого по-настоящему волнует.

То, что непосредственно в зоне возможного поражения находится примерно миллион человек, не очень интересно, поскольку это не вполне люди с европейской точки зрения.

А.Б.