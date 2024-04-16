Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Атомная война в Запорожье

Опубликовано 16.04.2024 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Атомная война в Запорожье

В штаб-квартире ООН прошло заседание Совета Безопасности, посвященное серии атак на Запорожскую АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил, что мир находится «в опасной близости от ядерной катастрофы», однако так и не сказал, кто именно обстреливает станцию. Не стали называть виновников обстрелов и участвовавшие в заседании дипломаты — за исключением российского и украинского.

Российский постпред при ООН вину за атаки на ЗАЭС однозначно возложил на Украину, но в ответ услышал от западных коллег, что ответственность за сложившуюся ситуацию все равно несет Россия.

7 апреля находящиеся на станции инспекторы МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года зафиксировали атаки беспилотников, направленные непосредственно на ЗАЭС. В результате одной из этих атак произошло прямое попадание в купол реактора шестого энергоблока, что, по оценке МАГАТЭ, могло подорвать целостность системы защитной оболочки реактора. В последующие дни обстрелы продолжились.

Мне кажется, что в Европе не сильно обеспокоены радиоактивной угрозой. Хотя ЗАЭС и крупнейшая в Европе, но находится от "настоящей" Европы далеко, а что там случится в Приазовских степях, мало кого по-настоящему волнует.

То, что непосредственно в зоне возможного поражения находится примерно миллион человек, не очень интересно, поскольку это не вполне люди с европейской точки зрения.

 А.Б.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы перерабатываете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Экс-министр культуры просится на фронт
Экс-министр культуры просится на фронт
08.04.2024
Доклад А.Гребенника о строительстве на спецкоммуникациях в Москве
Доклад А.Гребенника о строительстве на спецкоммуни...
13.04.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мэр Орска объяснил квартиру своего сына в Дубае (1)
Атомная война в Запорожье (0)
В бой идут монгольфьеры (1)
Город решил строить в самом неподходящем месте, которое только можно найти (1)
Украинский дрон нашли при обыске в московской фирме (8)
Родина ждет! В размере не более 135 тысяч рублей (8)
Россиянам хотят выдавать сертификаты на газификацию домов (4)
Половой вопрос с точки зрения МИД РФ (24)
Жители Пущино выступили за возвращение герба и территориальное управление (1)
Первый российский регион отказался от парада на 9 Мая (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Такие дела: ((
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Признаки фашизма не подходят России
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Илья Знаменский погиб
Михаил Делягин Михаил Делягин: Правительство Мишустина обеспечивает развитие социальной сферы
Дарья Митина Дарья Митина: Вечная память нашему товарищу и однопартийцу Илье Знаменскому
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss