Мэр Орска объяснил квартиру своего сына в Дубае

Мэр Орска Василий Козупица прокомментировал информацию о том, что его сын Николай уехал в Саудовскую Аравию вскоре после начала мобилизации, а месяц назад приобрел квартиру в Дубае.

В опубликованном видеообращении мэр заявил, что Козупица-младший получил приглашение на новую работу.

"Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами, и я никогда этого не скрывал", – подчеркнул мэр Орска.

Также он добавил, что его сын, который по профессии является инженером-геологом, перед переездом проработал на Сахалине десять лет в тяжелейших условиях.

При этом Козупица уточнил, что его жена вместе с ним переживает эти трудные минуты.

Дети тоже переживают, учатся в местной школе, а там тоже не сахар - одни арабы...

И никто не иноагент при этом.

Фонд борьбы с коррупцией (внесен в реестр иноагентов, признан экстремистской организацией, ликвидирован и запрещен) опубликовал видео с расследованием, согласно которому сын мэра Орска Николай Козупица покинул Россию в октябре 2022 года и переехал в Саудовскую Аравию вместе с женой и детьми. Там они поселились на вилле и получили виды на жительство. В видео также говорится, что месяц назад Николай Козупица переехал в Дубай, где купил квартиру стоимостью 33 млн рублей. В России Николай Козупица с 2016 по 2023 год владел частным охранным предприятием «Вымпел», а до 2019-го его формальным руководителем был сам мэр.