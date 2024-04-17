Заметки об оружии

Не очень хорошая новость для Украины

Вечером 13 апреля 2024 года Иран решил отомстить не только за своих генералов, но, попутно, от имени всего мусульманского мира и отомстить за бесчинства Израиля в секторе Газа. А то как-то неудобно получается – мусульмане на убийства палестинцев глазки пучат, но ничего не предпринимают – даже палестинских беженцев отказываются принимать. И вот Иран, дождавшись ночи, запустил в сторону Израиля 170 беспилотников Shahed-136, более 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет.

Утром Израиль заявил, что израильская система ПВО сбила 99% всех этих летательных аппаратов, а что касается людских потерь Израиля, то пострадало около 30 человек, причём, часть – от перепуга. Впрочем, это не помешало и Ирану объявить, что все цели поражены даже больше, нежели Иран ожидал. Разъярённый Тель-Авив типа хотел ответить ударом на удар, но после разговора с США типа передумал.

Напомню, что ни тем, ни тем, верить не приходится.

Стоимость зенитного огня во многих случаях не считается, поскольку считается, что предотвращённый на земле вред более существенный. Однако в нашем случае интересно то, что если во времена Второй мировой войны стоимость сбившего самолёт артиллерийского выстрела была ничтожна по сравнению со стоимостью самого самолёта, то сейчас всё наоборот.

Согласно Википедии стоимость беспилотников Shahed-136 находится в пределах 20-50 тысяч евро, но это розничная цена, а себестоимость по подсчётам специалистов не более 7-10 тысяч долларов. Сам же Израиль сообщил, что большинство Shahed-136 были сбиты ещё на подлёте к Израилю самолётами, скажем, отличилась пилот истребителя принцесса Иордании Сальма, сбившая 6 иранских беспилотников. Но истребители F-16 сбивали иранские беспилотники ракетами «воздух-воздух», скорее всего, американскими AIM-120, а эти ракеты и в далёком 1996 году, когда доллар был более ценным, стоили 300-350 тысяч долларов за штуку. Вот и сравните 10 тысяч с 300 тысячами долларов. Что касается баллистических и крылатых ракет, то по сообщению Израиля, большинство ракет Ирана сбила система Arrow над соседними странами, от четырех до шести ракет сбили эсминцы США, и одну сбил Patriot в Ираке.

Стоимость ракеты Arrow – около 3 миллионов долларов, стоимость ракеты Patriot – до 4 миллионов долларов. По подсчётам бывшего финансового советника израильской армии бригадного генерала Рим Аминоаха: «Сегодняшняя оборона стоила порядка 4–5 миллиардов шекелей (1–1,3 миллиарда долларов) за ночь», — и генерал подчеркнул, что Иран потратил на нападение менее 10 процентов от суммы, которую потрптил Израиль, чтобы отразить это нападение, и пояснил: «Если мы говорим о баллистических ракетах, которые нужно сбивать системой Arrow», о крылатых ракетах, которые нужно сбивать другими ракетами, и о БПЛА (беспилотных летательных аппаратах), которые мы фактически сбиваем в основном с помощью истребителей, тогда сложите затраты - 3,5 миллиона долларов за ракету Arrow, 1 миллион долларов за ракету «Пращи Давида», такие-то затраты на самолеты. Примерно 4-5 миллиардов шекелей».

«Праща Давида» — это система вооружения, предназначенная для перехвата ракет дальности от 70 до 300 км и дозвуковых крылатых ракет. Система Arrow была разработана для отражения ракет большой дальности.

Казалось бы, ну, миллиард долларов, ну и что? «Таблетки куплены – должны быть выпиты», так и тут: «Оружие куплено, должно быть использовано». Но запас-то надо восстановить! А это же Израиль, он же висит на шее США как родной. И за эту же шею пытается зацепиться и Украина, которую США и так обижают с поставками зенитных ракет.

Вот я и пишу, что такие расходы зенитного оружия - это не очень хорошая новость для Украины.

Придать уверенность солдату

The Washington Post:

«Беспилотников, которые патрулируют небо над линией фронта на Украине, настолько много, что у украинских и российских войск практически нет возможности передвигаться по полю боя. Солдаты бросаются из одного окопа в другой, надеясь, что пилоты, управляющие вражескими беспилотниками над головой, недостаточно опытны, чтобы обнаружить их внутри. Так как операторы беспилотников могут преследовать до смерти одного пехотинца, ныряя за ним в укрытия и траншеи.

По словам Александра Настенко, командира подразделения беспилотников Code 9.2 в 92-й бригаде украинских войск, рост числа малых беспилотников на Украине превратил территорию по обе стороны от «нулевой линии» - обычно называемую «серой зоной» - в «зону смерти». По его словам, те, кто осмелится передвигаться днем или ночью под пристальным взглядом вражеских беспилотников, «погибают сразу».

Дешевые беспилотники изменили современную военный конфликт - и изначально дали украинским войскам преимущество на поле боя, где они постоянно находятся в меньшинстве и уступают в численности. «Это эволюция нашего выживания», - заявил Настенко.

Но россияне быстро подхватили эту идею и начали массово производить свои собственные беспилотники. За этим последовал избыток одноразовых, смертоносных дронов и устройств радиоэлектронной борьбы, известных как глушилки, которые нарушают их полеты. Наиболее распространены беспилотники с видом от первого лица, или FPV, которыми обычно управляет пилот, который надевает гарнитуру и держит в руках пульт дистанционного управления».

В далёком 1999 году я безуспешно предлагал военному атташе посольства Югославии массово использовать многочисленные танки Югославии против войск НАТО, защитив танки от кумулятивных средств поражения решётчатыми экранами. В последствии это использовалось и используется всеми, причём, вместо прутьев разумно предлагаются заточенные полосы стали – они и сами по себе легче, и легче разрежут кумулятивную воронку. Однако до тогдашней моей схемы – закрепить весь экран для защиты сверху на башне (чтобы не мешать её поворотам на 360 градусов) до сих пор никто не додумался.

https://iimg.su/s/15/D78umSgvXeuXKhkFHDwaJhvH92iYBC1CxZRncCPD.jpg

Тогда это было не актуально, а сейчас надо защитить и борта башни, и тогда это будет и защита от FPN-дронов всей бронетехники. Ну, а если поверх экрана накинуть и теплоотражающую ткань, то и заметность танка в инфракрасных лучах уменьшится.

На грузовые и легковые автомашины такой стальной экран не взгромоздишь, но можно выполнить из лёгких труб каркас, а на него натянуть капроновую сеть. Скорость FPN-дронов не велика, сеть остановит их от удара о корпус и запутает винты – дрон, скорее всего упадёт возле автомобиля, и вероятность того, что сработает взрыватель, тоже падает. Стопроцентной гарантии ничто не даёт, но это будет уже не полная беззащитность.

Когда я прошлый раз предлагал вооружить всех при вхождении в эту «серую» зону зенитным прицелом для автомата и магазином патронов с трассирующей пулей http://www.ymuhin.ru/node/2957, то целью имел даже не столько надёжное уничтожение высоколетящих дронов, сколько уверенность солдата в том, что он не беззащитен.

Но сейчас дроны гоняются за каждым солдатом, дронами добивают раненых, сейчас складывается ситуация, когда дрон летит прямо на тебя, а поразить его пулей из-за малого размера и пули, и дрона - не просто.

Будь моя воля, я бы распорядился начать работу с целью разработать, произвести и вооружить каждого солдата лёгким пистолетом типа ракетницы для ношения на бедре, снарядив пистолет патроном со стальной дробью или рубленной проволокой. Чтобы любой солдат, при виде атакующего его дрона, выхватил этот пистолет и, не особо целясь, выстрелил навстречу летящему на тебя убийце.

Ещё раз повторю сказанное в помянутой статье: солдат на поле боя не должен чувствовать себя беспомощным и в безвыходном положении – солдат должен и оружие иметь, и быть обученным противостоять любым ударам противника – солдат всегда должен быть уверенным, что при надлежащей выучке и оружии ему «и море по колено».