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Московский листок

В Крыму запретили иностранцам работать в 35 сферах

Опубликовано 17.04.2024 в разделе комментариев 0

В Крыму запретили иностранцам работать в 35 сферах

В Крыму на полгода запретили иностранцам работать на основе патентов в 35 сферах. Например, они не смогут заниматься образовательной деятельностью, производством пищевых продуктов, рыболовством и оптовой торговлей. И еще полтора десятка регионов ввели ограничения для работы мигрантов, но не так масштабно, как в Крыму, в основном в связи с общественным транспортом.

Но на Кубани, например, замахнулись на 129 видов деятельности, в том числе работу в системе образования. Почему, интересно? Всю дорогу говорили, что нам нужны мигранты с высоким образовательным уровнем, а теперь - только принеси-подай? И ученый из Узбекистана сможет работать в Краснодаре только курьером или разнорабочим?

Республика Крым в своем решении ссылается, например, на Конституцию Республики Крым и региональные законы.

А вот Конституция РФ гласит в статье 62: "Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации."

Какими федеральными законами установлен запрет преподавания для узбеков или таджиков?

Тем более, что в статье 19 Основного закона прямо сказано: "Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности."

И если в конституции Республики Крым или региональных законах записано нечто, противоречащее федеральному Основному закону, то именно их надо исправить, а не делать вид, что Конституцию РФ невнимательно читали...

 А.Б.



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