В Восточном Казахстане продолжается эпидемия туберкулеза

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области, в 2023 году заболеваемость туберкулезом составляла 42,5 на 100 тысяч (311 случаев). И это лучший результат в сравнении с 2022 годом, когда было зафиксировано 320 случаев болезни, или 43,7 на 100 тысяч населения.
Всемирная организация здравоохранения поставила задачу полностью победить туберкулез в мире к 2035 году. Показателем отсутствия эпидемии считается десять заболевших на 100 тысяч населения.
Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазина заявила, что за 2023 год в Казахстане зарегистрировано 6899 случаев туберкулеза.
В советское время туберкулез относился к категории так называемых "социальных болезней", в распространении которых социальный фактор имеет решающее значение. Кстати, позиция ВОЗ такая же.
Сегодня этот термин в бывшем СССР ушел в прошлое...
А.Б.
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