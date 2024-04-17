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Московский листок

В Восточном Казахстане продолжается эпидемия туберкулеза

Опубликовано 17.04.2024 в разделе комментариев 0

медицина эпидемия вирус
В Восточном Казахстане продолжается эпидемия туберкулеза

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области, в 2023 году заболеваемость туберкулезом составляла 42,5 на 100 тысяч (311 случаев). И это лучший результат в сравнении с 2022 годом, когда было зафиксировано 320 случаев болезни, или 43,7 на 100 тысяч населения.

Всемирная организация здравоохранения поставила задачу полностью победить туберкулез в мире к 2035 году. Показателем отсутствия эпидемии считается десять заболевших на 100 тысяч населения.

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазина заявила, что за 2023 год в Казахстане зарегистрировано 6899 случаев туберкулеза.

В советское время туберкулез относился к категории так называемых "социальных болезней", в распространении которых социальный фактор имеет решающее значение. Кстати, позиция ВОЗ такая же.

Сегодня этот термин в бывшем СССР ушел в прошлое...

 А.Б.



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