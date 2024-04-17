Путин дал указания вирусологам

Риск возникновения новых эпидемий в мире очень высок, особенно уязвима Африка. Россия готова к активному сотрудничеству в области здравоохранения со странами континента, заявил 17 апреля президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Российско-Африканская международная конференция по борьбе с инфекционными заболеваниями организована Роспотребнадзором и министерством здравоохранения Уганды. Она проходит 17–19 апреля в столице республики Кампале в гибридном формате.

«Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций. И Россия со своей стороны готова к самому активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения», — зачитала послание российского лидера глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Думаю, теперь, вооруженные ценными указаниями главы государства, российские вирусологи и инфекционисты смогут достичь еще более впечатляющих результатов в борьбе с инфекционными заболеваниями как в России, так и в Африке.

А.Б.