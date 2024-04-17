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Московский листок

Будет ли французско-азербайджанская война?

Опубликовано 17.04.2024 в разделе комментариев 0

франция макрон
Будет ли французско-азербайджанская война?

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел встречу с послом республики в Азербайджане на фоне напряженности в отношениях двух стран, сообщил французский МИД.

"Франция решила вызвать для консультаций своего посла в Азербайджане по причине продолжения со стороны Баку в последние месяцы действий, наносящих ущерб двусторонним отношениям", — говорится в релизе.

В январе посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева сообщила, что власти Азербайджана задержали гражданина Франции по обвинению в шпионаже.

В начале декабря замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов призвал Францию "не провоцировать Армению на новую войну" в Закавказье.

В начале октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем заявил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то виновником будет Франция.

Позже двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены persona non grata, им было предложено покинуть Азербайджан в течение 48 часов. Франция в качестве ответной меры на действия Азербайджана наделила тем же статусом двух сотрудников азербайджанского посольства в Париже.

Во Франции проживают от 350 до 500 тысяч армян. Армяне проживают главным образом в трех городах: Париже, Лионе и Марселе. В этих городах имеются многочисленные армянские кварталы, улицы, церкви и школы. Так, например, в Марселе из 16 муниципальных округов, в 6 округах армяне составляют большинство населения и главы многих округов, а также некоторые мэры города имели армянское происхождение. В Марселе 18 улиц с армянскими названиями и 12 действующих армянских церквей, печатается газета на армянском языке и действует местный армянский телеканал. В Лионе компактно проживают примерно 100 тысяч французов армянского происхождения. В городе действует два радио на армянском языке и выпускается журнал на армянском языке.

Азербайджанской диаспоры таких размеров. разумеется, нет. И это, очевидно, влияет на направление внешней политики Франции.

Кстати, русских во Франции тоже много, но на внешнюю политику это мало влияет.

 А.Б.



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