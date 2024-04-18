Есть ли связь между отставкой вице-мэра и радиоактивным проектом в Щукино?

"Появились первые результаты нашего круглого стола в Мосгордуме о попытках мэрии нарушить нормальную работу ведущих научных центров Росатома", - сообщил лично мне бывший глава района Щукино Андрей Гребенник.
По версии Гребенника, мэр прогнозируемо получил по «шапке» и уволил Бочкарева, вице-мэра по строительству.
Действительно, ничто не предвещало этого увольнения, да и преемник Хуснуллина Бочкарев был вполне на своем месте - опытный строитель, даже участвовал в постройке тоннеля под Ла Маншем. А потом взял, да и написал заявление "по собственному". И на его место посадили бывшего вице-мэра по экономике Ефимова, выпускника МГИМО и совсем не строителя...
Однако нигде в официальных источниках не прослеживается прямой связи между кадровыми перестановками и радиоактивным строительством в Щукино, и проект никто пока не отменяет.
Хотя проект странный - попытка выявить бенефициаров результата не дала. Для очень крупных игроков проект "копеечный", а результат как стричь кошку: визгу много, а шерсти мало. 50 тысяч квадратных метров жилья - это не те объемы, из-за которых в Москве теряют сознание... А вот чтобы начать строительство над спецкоммуникациями с радиоактивным фоном, которые вообще нельзя трогать по проекту 6999 лет - это и правда надо иметь проблемы с сознанием... Это даже без учета СВО и террористической угрозы.
Похоже, руководящая мысль была простая - очистить участок в физическом и юридическом смыслах, и выставить на торги в ожидании богатого идиота.
А.Б.
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поддержите и плюсуйте мужики написал 18.04.2024 09:49
Продажи нижнего белья рухнут.